Königreich USA? Curtis Yarvins radikale Ideen

Das nordfinnische Oulu hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt offiziell eröffnet. Trotz Schneefalls und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt verfolgten zahlreiche Besucher die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. Der finnische Präsident Alexander Stubb schlug in seiner Eröffnungsrede einen Slogan für die Kulturhauptstadt vor: "Oulu - sogar noch cooler als man denkt". Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen. Anschließend konnten die Besucher auf der Hauptbühne unter anderem ein Konzert auf Instrumenten aus Eis sowie den schreienden Männerchor Mieskuoro Huutajat erleben. Das Eröffnungsfestival in Oulu fand das ganze Wochenende über die gesamte Stadt verteilt statt. Unter anderem gab es ein Eishockey-Spiel, Akrobatik-Auftritte und die Premiere einer Oper über das Leben der Samen, die indigene Bevölkerung im hohen Norden Europas. Oulu mit seinen rund 220.000 Einwohnern gilt als nördlichste Großstadt der EU - es liegt etwa 600 Kilometer nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki. Die Stadt ist unter anderem bekannt für die Luftgitarren-Weltmeisterschaft, die dort jedes Jahr ausgetragen wird. Neben Oulu ist auch das slowakische Trencin seit dem Jahreswechsel europäische Kulturhauptstadt. Bei den Slowaken findet die feierliche Eröffnung etwas später statt, nämlich vom 13. bis 15. Februar.