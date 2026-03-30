Dirnen, Kurtisanen und Nackttänzerinnen spielten in der bildenden Kunst lange Zeit vorrangig eine Rolle als Motiv, wurden allenfalls als Musen wahrgenommen. Die Ausstellung "Sex Work" in der Bonner Bundeskunsthalle unternimmt einen Perspektivwechsel und erzählt die Kulturgeschichte der Sexarbeit gemeinsam mit einem Kollektiv forschender Sexarbeiter*innen, orientiert an einem zentralen Prinzip: nichts über uns ohne uns. Die Schau zeigt, dass Sexarbeiter*innen auch eine schöpferische, künstlerische Rolle einnehmen, ermöglicht historische und aktuelle Einblicke und lädt so dazu ein, neue Perspektiven auf ein von Vorurteilen und Tabus geprägtes Thema zu gewinnen.