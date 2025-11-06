Betterov, alias Manuel Bittorf, singt in seinen Liedern über Zweifel, Ängste, aber auch Sehnsüchte und die Schönheit im Zerbrechlichen. Geboren 1994 in Bad Salzungen in Thüringen, ist er schon früh von Musik fasziniert. Als Kind hört er mit dem Vater Bruce Springsteen, als Teenager Nirvana, was ihn dazu bewegt, selbst Gitarre spielen zu lernen. 2015 zieht er nach Berlin, wo näher an der Musikszene dran ist. Er wird von der Popakademie Baden-Württemberg gefördert. Seinen Künstlernamen leiht er sich zu einem Teil bei einer Nebenfigur der Olsenbande. Betterov ist aber auch ein Spiel mit seinem Nachnamen Bittorf. "2020 veröffentlicht er seine erste EP "Viertel vor Irgendwas" - Indie-Rock mit deutschsprachigen Texten, melancholischen Alltagsbeobachtungen und einer intimen Direktheit. 2022 steigt Betterov mit seinem Debütalbum "Olympia" auf Platz 5 in die Album-Charts ein und die Resonanz bei Kritiker*innen und Fans fällt positiv aus. Für sein zweites Album ist Betterov in seine Heimat, nach Thüringen aufs Land, zurückgekehrt und erzählt von der Jugend in der Provinz und DDR-Flucht. "Große Kunst" erscheint am 7. November. Zuvor ist Betterov live mit Songs vom neuen Album zu Gast im "Kulturzeit"-Studio.