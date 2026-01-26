Wie Künstler in den USA Widerstand leisten

Während ziviler Ungehorsam – Blockaden, Aktionen, Störungen – sichtbar und gesellschaftlich umstritten bleibt, verschiebt sich ein kleiner Teil der Bewegung in den Untergrund. Sabotage, Brandanschläge, Angriffe auf Infrastruktur – nicht aus persönlicher Bereicherung, sondern im Namen einer moralischen Notlage. Ermittler sprechen von einer neuen Qualität, Beobachter von einer ideologischen Verhärtung. Dabei ist die Geschichte nicht neu. Schon in den 1970er- und 1980er-Jahren radikalisierten sich Teile der Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung. Auch im deutschsprachigen Raum sahen militante Gruppen Gewalt als legitimes Mittel gegen einen Staat, der aus ihrer Sicht Leben und Natur gefährdete. Neu ist der Kontext: Klimakrise, politische Blockaden, das Gefühl, dass demokratische Prozesse zu langsam sind – und dass Zeit fehlt. Aber wo endet legitimer Widerstand und wo beginnt Terror?