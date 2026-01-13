Als am 4. Juli 1776 Delegierte der 13 Kolonien die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten erklärten und damit die USA gründeten, war Demokratie eine radikale Idee. Die Unterzeichnung der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gilt als Wendepunkt. Weg vom König, hin zur Herrschaft des Volkes. Aus Untertanen wurden mündige Bürger. Nach elf Jahren Bürgerkrieg war auch die Verfassung erkämpft. Seit 1787 steht darin als Ziel: "Leben, Freiheit und das Streben nach Glück". 1787 soll Benjamin Franklin auf die Frage "Was ist es denn geworden, eine Republik oder eine Monarchie?" geantwortet haben: "Eine Republik, wenn ihr sie bewahren könnt". Genau das steht jetzt, zum 250. Geburtstag der USA, in Frage. Zeit für einen Weckruf, findet Cathryn Clüver Ashbrook. In ihrem Buch "Der amerikanische Weckruf" zeigt die transatlantische Politik-Expertin die Mechanismen auf, mit denen die zweite Trump-Administration die US-amerikanische Demokratie aushöhlt. Muster, die auch in Europa Einzug halten, weil die Illusion der automatisch stabilen liberalen Demokratie blind macht für Angriffe von innen. Wir sprechen mit der Autorin.