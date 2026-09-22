Trump gegen CNN & Co.

Frei nach William Shakespeare – "Es ist was faul im Lande Salzburg". Denn die kulturpolitischen Turbulenzen scheinen sich auch nach dem unrühmlichen Abgang von Intendant Markus Hinterhäuser fortzusetzen. Dem Abgesetzten folgt nun der Belgier Peter de Caluwe, den die u. a. mit Ex-Bundestheater-General Christian Kircher und Stardirigent Franz Welser-Möst hochkarätig besetzte Findungskommission allerdings nicht erstgereiht hatte. Denn die Kommission hatte eine Doppelführung mit der Amsterdamer Opernchefin Sophie de Lint und dem australischen Regisseur Barrie Kosky dem Kuratorium vorgeschlagen, wie wohlinformierte Insider auch schon in diversen Blättern kolportierten. Offiziell wurde diese Konstellation nie bestätigt und ist kurzfristig geplatzt. Am 25. September wird das Kuratorium unter der Leitung von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler den lachenden Dritten bei einer Pressekonferenz in Salzburg vorstellen. In der Opernwelt ist Peter de Caluwe längst kein unbeschriebenes Blatt. Caluwe wurde 1963 in Ostflandern geboren und leitete fast 20 Jahre lang höchst erfolgreich die Brüsseler Oper "La Monnaie". 2025 wurde dieses mit dem "OPER! AWARD" zum besten Opernhaus des Jahres gekürt. Auch die Festspielpräsidentschaft soll am 25. September bekannt gegeben werden. Laut Austria Presse Agentur soll der Vertrag der bisherigen Präsidentin Kristina Hammer um weitere fünf Jahre verlängert werden. Am 17. September platzte in all diese Drehungen und Wendungen das Gerücht, dass der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz möglicherweise abgeht. Sein Vertrag läuft mit März 2027 aus. Wir berichten über die jüngsten Entwicklungen der Salzburger Festspiele.