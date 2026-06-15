Donald Trump wurde am 14. Juni 80 Jahre alt und schenkte sich und der Welt blutige Schaukämpfe. Vor dem Weißen Haus wurde ein riesiger Käfig errichtet, in dem Marcial Arts Größen gegeneinander antraten. Denn so ein Geburtstag ist bigger than life. Interessanterweise hat Trump die Sause zu seinen Ehren kurzerhand zum Teil eines viel bedeutenderen Geburtstags erklärt: den der gesamten Nation. Seine Kampf-Party soll Auftakt der Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der USA sein. Nur ein Fall von Größenwahn? Oder bewusste Setzung eines Narrativs? Was sagt das über eine Nation aus, wenn sie ihren großen Geburtstag mit martialischen Kämpfen begeht? Ist das Amerika? - ist man versucht zu fragen. Brot und Spiele? Schon länger fällt auf, dass das männlichkeitstrunkene Lager der MAGA-Leute sich gerne mit der römischen Antike vergleicht, wo echte Männer noch als Gladiatoren um Leben und Tod kämpften. Wieviel Rom steckt also in der MAGA-Ideologie? Und wieso?