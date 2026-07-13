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Museumscheck

Museums-Check

Das Museum als sinnlicher Erlebnisort.

Kultur -

Mit Verena Altenberger im Belvedere Museum, Wien

Gustav Klimts weltberühmter "Kuss", barocke Schlossarchitektur und Kunstschätze vom Mittelalter bis zur Gegenwart: Das "Belvedere" in Wien zählt zu Europas bedeutendsten Museen.

Sendungsbereich:
Museums-Check

Unsere Sendungen:

Moderation

  • Markus Brock

    Seit 2010 präsentiert Markus Brock den "Museums-Check“ - für ihn "die schönste Sendung überhaupt".

Collage aus abstrakten Einzelmotiven
Themen -

Verrückt nach Kunst

Kunst regt an und auf! Hier findet Ihr alles rund um Künstler und Künstlerinnen und ihre Werke.

TV-Sendetermine

So. 09 Aug.
18:30 Museums-Check mit Markus Brock

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