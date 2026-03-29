Museums-Check mit Markus Brock

Die Dauerausstellung präsentiert mit 2000 Objekten 40.000 Jahre Kommunikationsgeschichte - vom Faustkeil bis zum iPad. Zu den Highlights des Museums zählen das erste Telefon von Philipp Reis und die legendäre Chiffriermaschine Enigma. Die Besucherinnen und Besucher können an interaktiven Stationen Kommunikation mit allen Sinnen erleben, etwa ein Telegramm morsen oder Nachrichten in einem Fernsehstudio präsentieren.



Das Museum will aber nicht nur die Kommunikationsgeschichte vermitteln: "Medienkompetenz ist wichtiger denn je", sagt Museumsdirektorin Anja Schaluschke. Auch zum bewussten Umgang mit Medien und Kommunikation möchte das Museum mit Veranstaltungen und Sonderausstellungen beitragen.



Die Schau "Apropos Sex" zeigt bis zum 6. September 2026, wie über Sexualität gesprochen und gedacht wurde und wie sich das im Lauf eines Jahrhunderts verändert hat - von Büchern über schulische Aufklärung bis hin zur heutigen Allgegenwärtigkeit von Sex in den Medien, die die Ausstellung differenziert beleuchtet.



Die Sonderausstellung "niemals radlos. Das Fahrrad bei der Post" nimmt das Publikum bis 23. August 2026 mit auf eine Zeitreise von den Anfängen des Fahrrads bis hin zu seiner zentralen Rolle im Postbetrieb.



Hervorgegangen ist das im Jahr 2000 eröffnete Museum für Kommunikation aus dem ehemaligen Postmuseum, das dort 1872 gegründet wurde.



Die Wahl-Berlinerin Jasna Fritzi Bauer überzeugt auf der Theaterbühne genauso wie vor der Kamera. Seit 2021 ermittelt sie als Kommissarin Liv Moormann im Bremer "Tatort". Jasna Fritzi Bauer kennt das Museum für Kommunikation gut und stellt Markus Brock beim Rundgang die Museumsroboter ROBerta und ROBert vor.