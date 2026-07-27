Innenansicht mit neuem Beleuchtungssystem, 2023

Quelle: © Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Sie ist Teil des Kulturforums und wurde 1998 gebaut, um die großartige Sammlung, die Jahrzehnte lang geteilt präsentiert wurde im Osten und Westen Berlins, wieder zusammenzuführen. Hanns-Josef Ortheil zeigt Markus Brock seine Lieblingsbilder.

Die Geschichte der Sammlung beginnt im 17. und 18. Jahrhundert, als Friedrich Wilhelm und Friedrich der Große beginnen, ihre Schlösser mit europäischen Meisterwerken zu schmücken.

Neben der niederländischen Malerei ist vor allem die deutsche und italienische Kunst sehenswert, mit Hauptwerken von Tizian, Caravaggio, Cranach und Holbein. Den Gemälden von Rembrandt ist ein ganzer Saal gewidmet. Mit 20 Arbeiten des Künstlers zählt die Berliner Sammlung zu den größten der Welt.

Auch von Jan van Eyck, dem Altmeister der flämischen Malerei, besitzt die Gemäldegalerie einige Werke. In der Sonderausstellung „Zoom auf van Eyck, Meisterwerke im Detail“ können die Besucher seine Gemälde interaktiv und in riesiger Vergrößerung erleben.

Van Eyck wird der König unter den Malern genannt, kaum ein anderer hat die Details der sichtbaren Welt mit vergleichbarer Brillanz gemalt.

In der digitalen Präsentation kann man in seine Gemälde hineinzoomen und die winzigsten Feinheiten entdecken, von den Pupillen der Figuren bis zu den Pinselstrichen des Meisters. Begleitend zeigt die Ausstellung ihren Bestand an Gemälden Jan van Eycks, darunter eines seiner Hauptwerke „Madonna in der Kirche“.