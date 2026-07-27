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Kultur

Mit Patti Basler im Kunsthaus Zürich

Stararchitekt David Chipperfield entwarf den Erweiterungsbau des Kunsthaus Zürich, der im Oktober 2021 feierlich eröffnet wurde. Gemeinsam mit seinem Gast Patti Basler besucht Markus Brock das nun größte Schweizer Museum mit Meisterwerken von van Gogh, Monet und Giacometti.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 20.11.2027

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Verrückt nach Kunst

Schon vor der Neueröffnung machte das Museum Schlagzeilen, denn auch die hochkarätige und zugleich umstrittene Sammlung Emil Bührle wird dort gezeigt.

Frau und ein Mann vor einem Gemälde
Gemeinsam mit seinem Gast Kabarettistin Patti Basler (li.) besucht Markus Brock das nun größte Schweizer Museum mit Meisterwerken von Rembrandt, Monet und Giacometti.
Quelle: SWR/Martina Klug

Der Schweizer Rüstungsindustrielle deutscher Herkunft Emil Bührle, der von der NS-Herrschaft profitierte, trug Ikonen des Impressionismus zusammen, darunter Gemälde von Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir und Vincent van Gogh. Wie soll man eine Sammlung, die unter teils zweifelhaften Umständen erworben wurde, angemessen zeigen? Das Kunsthaus Zürich hat die historischen Umstände erforscht und legt sie in der Ausstellung offen.

Rechteckiges Gebäude mit Lamellen-Fassade. Davor eine bunte hohe Skulptur.
Kunsthaus Zürich, Chipperfield-Bau
Quelle: Franca Candrian, Kunsthaus Zürich

Im neuen, strengen Chipperfield-Bau steht die Kunst ab den 1960er-Jahren im Mittelpunkt. Zu sehen sind Werke des abstrakten Expressionismus, der Arte Povera bis hin zur jüngsten Erwerbung: der "Pixelwand" (2021) von Pipilotti Rist.

Den Auftakt der geplanten Sonderausstellungen macht "Earth Beats. Naturbild im Wandel". Sie verknüpft Kunstwerke aus verschiedenen Jahrhunderten mit aktuellen Fragen zum Klimaschutz und zeigt unter anderem Arbeiten von Ferdinand Hodler, Joseph Beuys und Katie Paterson - ein künstlerisches Plädoyer zum Schutz des "Blauen Planeten".

Sie sei wissensdurstig, sagt die Kabarettistin Patti Basler. Die ehemalige Lehrerin hat das Klassenzimmer 2009 gegen die Bühne getauscht und tritt regelmäßig auch im Radio und Fernsehen auf. Ab September 2022 tourt sie mit ihrem politischen Kabarettprogramm "Nachsitzen" durch die Schweiz. Das "alte" Kunsthaus Zürich kennt Patti Basler gut, sie lebt in der Nähe von Zürich.

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