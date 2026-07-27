Markus Brock sieht sich zusammen mit der Schauspielerin Anna Schudt das Museum Küppersmühle in Duisburg an.

Quelle: SWR/Martina Klug

Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen und bekannt vor allem als energiegeladene, emanzipierte Kommissarin im Dortmunder Tatort, eine Figur mit Ecken und Kanten, die sie 10 Jahre lang immer weiterentwickelt hat. „Was mich interessiert, sind extreme Charaktere“, sagt Anna Schudt. Auch auf der Theaterbühne mimt sie eigenwillige Frauen wie Maria Stuart oder Anna Karenina. Gekrönt wurde ihre Karriere 2018 mit dem International Emmy Award, den sie für die beste Hauptrolle im Film „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ bekam. Darin spielte sie die, von einem Schlaganfall schwer gezeichnete, Komikerin Gaby Köster. Von Anna Schudts Wahlheimat Düsseldorf ist es nur ein Katzensprung zum Museum Küppersmühle.