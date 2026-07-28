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Collage aus abstrakten Einzelmotiven
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Verrückt nach Kunst

Tiere, Streit und große Duelle: Kunst regt an und auf! Hier findet Ihr alles rund um bekannte Künstler und Künstlerinnen und ihre Kunstwerke, aktuelle Kunst sowie neue und alte Kontroversen.

True Crime

Kultur -

True Art Crime: Verbrechen in der Kunstwelt

Kunstraub, Fälschungen und schwerer Betrug: True Art Crime verbindet True Crime mit Kunstgeschichte und erzählt die berühmtesten Fälle der letzten Jahrzehnte in Europa.

Sendungsbereich:
Kulturdoku

Kunst für die Ewigkeit

Kunst & Crime

Die Hauda und die Kunst

Kultur

Caspar David Friedrich: Trauriger Romantiker

Die Hauda & die Kunst

Kultur

Albrecht Dürer: Nackte Tatsachen in der Badestube

Die Hauda & die Kunst

Kultur

Peter Paul Rubens: Je draller desto besser

Die Hauda & die Kunst

Kultur

Claude Monet: Sonnenaufgang, Seerosen und ein grünes Kleid

Die Hauda & die Kunst

Kultur

Rembrandt van Rijn: Das erste Duckface-Selfie

Die Hauda & die Kunst

Frauen in der Kunst

Giganten der Kunst

Wissen

Giganten der Kunst - van Gogh

Terra X

Wissen

Giganten der Kunst - Michelangelo

Terra X

Wissen

Giganten der Kunst - Rembrandt

Terra X

Kunst als Protest

Kultur -

Bunter Protest

Welches Graffiti ist Kunst, welches Schmiererei? Welches zeigt Protest? Die Spraydose als Sprachrohr einer Generation. Grafitti als Kunstform derer, die eine andere Form des Protests suchen.

Sendungsbereich:
Kulturdoku

TierArt - Eine animalische Kunstgeschichte mit Aurel Mertz

Kultur

"Exoten"

TierART

Kultur

Vögel

TierART

Kultur

Pferde

TierART

Kultur

Katzen

TierART

Kultur

Hunde

TierART

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