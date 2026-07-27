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Kultur

Mit Henry Meyer im Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Stühle von Charles &amp; Ray Eames, Sessel von Alvar Aalto - Ikonen des Designs versammelt das "Vitra Design Museum" in Weil am Rhein. Markus Brock und Henry Meyer erkunden das Museum.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 22.05.2027

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Verrückt nach Kunst
Der Moderator und der Gast im Garten auf verschiedenen Stühlen.
Markus Brock und Henry Meyer im Garten des Museums.
Quelle: SWR / Martina Klug

Henry Meyer begegnen Wegbegleiter aus seiner Kindheit in der ehemaligen DDR. Das ist beispielsweise der Kugellautsprecher von Karl Clauss Dietel. Zu Klassikern des deutschen Designs wurden Trabi und Porsche. Aber was unterscheidet und was verbindet das Design in Ost- und Westdeutschland bis zum Mauerfall?

Der Moderator und der Gast stehen zwischen Stühlen und einer Kommode im Museum.
Markus Brock und Henry Meyer in der Sammlung des Vitra Design-Museums.
Quelle: SWR / Martina Klug

Im Schaudepot des Museums, ein schlichter Klinkerbau der Architekten Herzog & de Meuron, lagern 20 000 Designobjekte, die in wechselnden Ausstellungen zu sehen sind. Das Schaudepot ist aber nicht nur Museum, sondern auch Forschungsstätte, die das Design in gesellschaftliche Zusammenhänge einbindet.

Den Grundstein für das Museum legte Rolf Fehlbaum, er hat seine Möbelsammlung dem "Vitra Design Museum" bei seiner Gründung 1989 übergeben, heute eine unabhängige Stiftung.

Der weitläufige "Vitra Campus" ist ein Pilgerort für Architekturfans aus aller Welt. Seit den 1980er-Jahren hat das Unternehmen Vitra dort international renommierte Architekten mit Bauten beauftragt. Das einzigartige Architekturensemble umfasst unter anderem Gebäude von Tadao Andō, Zaha Hadid und Álvaro Siza.

Zwei Männer und ein Trabbi vor einem architektonisch auffälligem Bau
Markus Brock und Henry Meyer erkunden das Vitra Design Museum, das Ikonen des Designs ausstellt.
Quelle: ZDF/SWR/Vitra Design Museum/Norbert Miguletz

Mit zehn Jahren stand Henry Meyer das erste Mal auf der Bühne. Was durch einen Zufall begann, wurde zu seiner Leidenschaft. In den 1980er-Jahren studierte er an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Es folgten Theaterengagements unter anderem in Hamburg, München, Wien und Dresden. Seit 2017 ist Henry Meyer im Ensemble des Freiburger Theaters und steht nebenbei auch vor der Kamera, wie im "Tatort" oder im Kinofilm "Der Barbier" (2016).

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