Museums-Check mit Markus Brock

Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Museums-Check
  4. Mit Franziska Maderthaner im Museum für angewandte Kunst, Wien

Kultur

Mit Franziska Maderthaner im MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien

Wie kaum ein anderes Museum verbindet das "MAK – Museum für angewandte Kunst" in Wien Design, Kunsthandwerk, Architektur und Gegenwartskunst zu einer inspirierenden Gesamtschau.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 28.01.2029

Mehr

Museumscheck

Museums-Check

Mehr zum Thema

Collage aus abstrakten Einzelmotiven

Verrückt nach Kunst
Franziska Maderthaner steht neben einem Gemälde im MAK, dem Museum für angewandte Kunst in Wien.
Die Malerin Franziska Maderthaner
Quelle: SWR

Grafiken von Gustav Klimt, Möbel der Wiener Werkstätte oder Lichtdesign von James Turrell, im MAK kann man den ganzen Kosmos unserer Lebenswelt entdecken. Als Gast im "Museums-Check" begrüßt Markus Brock Franziska Maderthaner. Die Wiener Malerin beschreibt ihre Werke lakonisch: "Letztlich ist alles Farbe auf Leinwand". Doch ihre Malerei ist viel mehr. Ihre poppig-bunten Bilder sind präzise durchdachte und komponierte Collagen, in denen sie fotorealistische Elemente mit abstrakter Malerei vereint. Oft zitiert Franziska Maderthaner in ihren großformatigen Bildern Motive aus der Kunstgeschichte. Inspiration dafür holt sie sich bei Museumsbesuchen, wie auch im MAK in Wien.

Die weitläufigen Räume der Schausammlung im prächtigen Neorenaissance-Museumsbau sind heute von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet. Zwei davon sind Jenny Holzer, die in ihrer Inszenierung des Empire-Biedermeier-Raums die künstlerische und materielle Vielfalt der Epoche betont, und der japanische Bildhauer Tadashi Kawamata, der die "MAK-Schausammlung Asien" gestaltet. Sie zählt zu den bedeutendsten Sammlungen von Kunst und Kunstgewerbe aus dem asiatischen Raum.

Im "MAK Design Labor" sind außerdem in wechselnden Ausstellungen experimentelle Projekte von zeitgenössischen Kunstschaffenden zu sehen, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft weisen.

Im Inneren des Museums für angewandte Kunst in Wien: Symmetrie in Säulen und Parkett
Das Museum für angewandte Kunst in Wien beeindruckt mit seiner symmetrischen Architektur
Quelle: SWR/Katrin Wißkirchen

Seit September 2021 hat das MAK eine neue Leitung: Lilli Hollein ist die erste weibliche Generaldirektorin in der Geschichte des Hauses. Markus Brock spricht mit ihr über ihre Visionen für die Zukunft des Museums.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.