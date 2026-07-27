Museums-Check mit Markus Brock

Die Malerin Franziska Maderthaner

Quelle: SWR

Grafiken von Gustav Klimt, Möbel der Wiener Werkstätte oder Lichtdesign von James Turrell, im MAK kann man den ganzen Kosmos unserer Lebenswelt entdecken. Als Gast im "Museums-Check" begrüßt Markus Brock Franziska Maderthaner. Die Wiener Malerin beschreibt ihre Werke lakonisch: "Letztlich ist alles Farbe auf Leinwand". Doch ihre Malerei ist viel mehr. Ihre poppig-bunten Bilder sind präzise durchdachte und komponierte Collagen, in denen sie fotorealistische Elemente mit abstrakter Malerei vereint. Oft zitiert Franziska Maderthaner in ihren großformatigen Bildern Motive aus der Kunstgeschichte. Inspiration dafür holt sie sich bei Museumsbesuchen, wie auch im MAK in Wien.