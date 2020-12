Sie ist begeistert von der aktuellen Ausstellung über Mode, vor allem, weil auch die Schattenseite des globalen Geschäfts mit Mode gezeigt werden. Von unmenschlichen Arbeitsbedingungen bis zur ökologischen Zeitbombe unseres Klamottenkonsums. „Ich finde, das rückt den Blick auf Mode in ein anderes Licht. Ich hab‘ da keine Lust mehr drauf und denke, daran müssen wir etwas ändern. Es gibt Green Fashion, Slow Fashion, Vintage, Second Hand und das nehme ich auch in Anspruch. All das ist ein Anfang. Wir sind dafür verantwortlich, wie es weitergeht“, meint Nina Siewert.