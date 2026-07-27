Kultur
Tanja Kinkel im Hessischen Landesmuseum Darmstadt
"Die ganze Welt unter einem Dach" - mit diesem Slogan wirbt das Hessische Landesmuseum Darmstadt für seine facettenreiche Sammlung aus Kunst-, Kultur- und Naturgeschichte.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 27.03.2027
Tanja Kinkel holt sich für ihre Romane Inspiration in Museen
Schreiben sei wie eine Sucht, sagt die gebürtige Bambergerin. Am liebsten erzählt sie historische Stoffe. Würde sie auch gerne in einem früheren Jahrhundert leben? "Zeitreisen ja, aber nur mit Rückfahrtschein", meint Tanja Kinkel. Mit ihrem Roman "Die Puppenspielerin" (1993) über die Kaufmannsfamilie Fugger, 2017 von der ARD verfilmt, wurde Tanja Kinkel international bekannt. Mehr als sieben Millionen Bücher verkaufte die Bestsellerautorin, übersetzt in über ein Dutzend Sprachen. Rund zwei Jahre benötigt die Bestsellerautorin für einen Roman und recherchiert dafür akribisch in Archiven und Museen. Für ihr aktuelles Hörbuch-Projekt "Die Gefängnisärztin", hat sie Häftlinge besucht.
Eine Zeitreise quer durch die Jahrhunderte
Im Hessischen Landesmuseum erleben Tanja Kinkel und Markus Brock eine Reise quer durch die Jahrhunderte. Besonders stolz ist das Museums auf das Skelett des 48 Millionen Jahre alten Urpferdchens, dass 2015 in der Grube Messel bei Darmstadt ausgegraben wurde. Weit über eine Million Objekte besitzt das Museum, das seine Ursprünge in der Kunstsammlung von Großherzog Ludwig I von Hessen-Darmstadt (1753-1830) hat. Der von ihm beauftragte und 1906 eröffnete Museumsbau wurde als Gesamtkunstwerk gefeiert. Seit 2014 erstrahlt er nach grundlegender Sanierung in neuem altem Glanz.
Von Ritterrüstungen, Elfenbeinarbeiten bis zur Kunst von Joseph Beuys
Die umfangreiche Sammlung wurde neu strukturiert und inszeniert. Zur bedeutendsten ihrer Art zählt die der mittelalterlichen Schatzkunst und Elfenbeinarbeiten. Schmuckstück der naturhistorischen Abteilung sind die zoologischen Dioramen von 1906. Die Gemäldesammlung umfasst über 440 ausgestellte Werke, von Arnold Böcklin, August Macke bis zu Gerhard Richter. Das Museum besitzt den weltweit größten Werkkomplex von Joseph Beuys. Mit dem "Block Beuys" gilt das Hessische Landesmuseum auch als wichtiger Ort für zeitgenössische Rauminstallationen. Über sieben Räume erstrecken sich die 290 Arbeiten. Markus Brock fragt nach, warum Beuys bis heute kontrovers diskutiert wird.