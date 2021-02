Zu Gast im Museumscheck Tanja Kinkel

Quelle: SWR

Schreiben sei wie eine Sucht, sagt die gebürtige Bambergerin. Am liebsten erzählt sie historische Stoffe. Würde sie auch gerne in einem früheren Jahrhundert leben? „Zeitreisen ja, aber nur mit Rückfahrtschein“, meint Tanja Kinkel. Mit ihrem Roman „Die Puppenspielerin“ (1993) über die Kaufmannsfamilie Fugger, 2017 von der ARD verfilmt, wurde Tanja Kinkel international bekannt. Mehr als sieben Millionen Bücher verkaufte die Bestsellerautorin, übersetzt in über ein Dutzend Sprachen. Rund zwei Jahre benötigt die Bestsellerautorin für einen Roman und recherchiert dafür akribisch in Archiven und Museen. Für ihr aktuelles Hörbuch-Projekt „Die Gefängnisärztin“, hat sie Häftlinge besucht.