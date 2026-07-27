Museums-Check mit Markus Brock

Tatjana Kruse und Markus Brock in der Kunsthalle Würth

Quelle: SWR / Martina Klug

2023 sind dort zwei Sonderausstellungen zu sehen: Der britische Landschaftsmaler David Hockney zeigt mit "A Year in Normandie im Dialog mit Werken der Sammlung Würth" (bis 16.7.2023) seinen 90 Meter langen iPad-Fries, ein leuchtendes Farbband der Jahreszeiten, im Dialog mit Werken Hockneys aus dem Bestand der Sammlung Würth. Und in der Schau "Georg Baselitz zum 85. Geburtstag" (bis 16.7.2023) sind neben Bildern und Skulpturen druckgrafische Werke des bedeutenden deutschen Künstlers zu sehen.



Für ihr Buch "Es gibt ein Sterben nach dem Tod" (2022) ließ sich Tatjana Kruse von ihrer Kindheit inspirieren. Aufgewachsen in einem Haus aus dem 14. Jahrhundert in Schwäbisch Hall, war sie als Mädchen davon überzeugt, dass es dort spukt. In ihrem neuen Krimi sucht die ermordete Protagonistin, Marketingexpertin in einer Großstadt, selbst als Geist nach ihrem Mörder. Bisweilen dient auch Kruses Heimatstadt als Schauplatz blutrünstiger Verbrechen. In ihrem Krimi "Der Tod stickt mit" (2015) ermittelt Kommissar Seifferheld in der Kunsthalle Würth.