Diplom-Psychologin, Publizistin und Politikerin Marina Weisband

Quelle: SWR/Martina Klug

Wie keine andere deutsche Stadt war und ist Frankfurt von der jüdischen Kultur geprägt. Frankfurt war auch die erste Anlaufstation von Marina Weisband, als sie 1994 im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie aus Kiew nach Deutschland kam. Oft sei ihr gesagt worden, dass sie die erste Jüdin wäre, die man kennenlerne. "Wir waren diese Fabelwesen, die man nur aus dem Geschichtsunterricht kannte", sagt sie.