Moderator Markus Brock mit Ann-Kathrin Kramer vor dem Gemälde "Die dicke Marie" von Henri de Toulouse-Lautrec

Quelle: SWR/Martina Klug

Geboren in Wuppertal, kennt Ann-Kathrin Kramer das Von der Heydt-Museum schon seit ihrer Jugend. Ihr Lieblingsbild „Die dicke Marie“ von Toulouse-Lautrec, das Bildnis einer Pariser Prostituierten, besucht sie immer wieder. Ein Faible hat die Schauspielerin auch für Ernst Ludwig Kirchner. Seine expressive Malerei ist für sie der Inbegriff von Freiheit, die sie selbst in jungen Jahren schon gesucht hat.

Mit 16 Jahren zog es sie in die Ferne, zunächst nach Griechenland, wo sie Touristen porträtierte. In München arbeitete sie später als Schauwerbegestalterin, holte 1989 das Abitur nach und ging mit 23 dort an die Schauspielschule.

Heute zählt sie zu den bekanntesten deutschen Fernsehgesichtern und überzeugte in der Krimireihe „Das Duo“ ebenso wie im Drama „30 Tage Angst“. Hin und wieder spielt sie auch an der der Seite ihres Mannes Harald Krassnitzer, etwa in der Familienkomödie „Eltern allein zu Haus“. Mit ihm lebt sie heute wieder in der Nähe von Wuppertal.