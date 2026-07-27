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Kultur

Mit Mo Asumang im Humboldt Forum, Berlin

Mit der Eröffnung des Humboldt Forums im Juli 2021 entstand auf der Berliner Spreeinsel ein Zentrum der Weltkulturen. Zu Gast im "Museums-Check" ist die afrodeutsche Filmemacherin Mo Asumang.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.03.2028

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Verrückt nach Kunst

Das Universalmuseum beheimatet mehrere Sammlungen und zeigt einzigartige Exponate, unter anderem der asiatischen und der afrikanischen Kunst. Mit kritischem Blick erkunden Mo Asumang und Markus Brock gemeinsam das Humboldt Forum in der Historischen Mitte Berlins.

Der schlichte, weiße Bau gliedert sich an die historische Architektur des zerstörten Berliner Schlosses an.
Das Humboldt-Forum Berlin ist auch von außen ein beeindruckendes Museum.
Quelle: Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss/Alexander Schippel.

Die Herkunft vieler Exponate aus Kolonialzeiten ist bis heute ungeklärt, was dem Forum seit seiner Eröffnung vorgeworfen wird. Auch an der Architektur scheiden sich die Geister. Das 2012 bis 2020 neu errichtete Museum vereint die historische Fassade des Berliner Schlosses, das hier einst stand, mit zeitgenössischen Gebäudeteilen des Architekten Franco Stella.

Ein Haus, vier Akteure - die rund 30.000 Quadratmeter Fläche teilen sich das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst, das Stadtmuseum sowie das Humboldt Labor der Universität zu Berlin. Die Exponate reichen von historischen Fotografien, afrikanischen Skulpturen, Booten aus Ozeanien bis hin zum begehbaren japanischen Teehaus.

Ein antikes Holzboot mit zwei Segeln wird im Humboldt Forum Berlin ausgestellt
Das Auslegerboot von der Insel Luf (Papua Neuginea)
Quelle: Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss/Alexander Schippel.

Markus Brock spricht mit Museumsmitarbeitern über das Konzept des Humboldt Forums, dessen Name an die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt erinnert. Ihre Neugier und ihr Entdeckergeist sollen dem Universalmuseum als Inspiration dienen.

1963 in Kassel geboren, arbeitet Mo Asumang als Regisseurin, Moderatorin und Autorin. Mit ihrem jahrzehntelangen Engagement gegen Rassismus zählt sie zu den Vorreiterinnen der "Black Lives Matter"-Bewegung in Deutschland. In ihren Dokumentarfilmen und ihrem Buch "Mo und die Arier" versucht sie, die Fremdenfeindlichkeit zu ergründen, die sie selbst seit frühester Kindheit erfährt. Mit Vorträgen an Schulen und weltweit ruft sie unermüdlich zu Toleranz und Menschlichkeit auf.

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