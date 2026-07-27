Das Auslegerboot von der Insel Luf (Papua Neuginea)

Quelle: Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum, Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss/Alexander Schippel.

Markus Brock spricht mit Museumsmitarbeitern über das Konzept des Humboldt Forums, dessen Name an die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt erinnert. Ihre Neugier und ihr Entdeckergeist sollen dem Universalmuseum als Inspiration dienen.



1963 in Kassel geboren, arbeitet Mo Asumang als Regisseurin, Moderatorin und Autorin. Mit ihrem jahrzehntelangen Engagement gegen Rassismus zählt sie zu den Vorreiterinnen der "Black Lives Matter"-Bewegung in Deutschland. In ihren Dokumentarfilmen und ihrem Buch "Mo und die Arier" versucht sie, die Fremdenfeindlichkeit zu ergründen, die sie selbst seit frühester Kindheit erfährt. Mit Vorträgen an Schulen und weltweit ruft sie unermüdlich zu Toleranz und Menschlichkeit auf.