Museums-Check mit Markus Brock

Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Museums-Check
  4. Deutsches Museum München mit Vince Ebert

Kultur

Mit Vince Ebert im Deutschen Museum München

Das Deutsche Museum in München ist eines der größten naturwissenschaftlich-technischen Museen und will das weltbeste werden. Dafür wird das Traditionshaus umfangreich saniert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.03.2030

Mehr

Museumscheck

Museums-Check

Mehr zum Thema

Collage aus abstrakten Einzelmotiven

Verrückt nach Kunst

Zur Hälfte ist das Mammutprojekt realisiert, 19 neu gestaltete Ausstellungsbereiche sind geöffnet, vom Buchdruck bis zur Raumfahrt über Chemie bis hin zur Gesundheit. Zum "Museums-Check" begrüßt Markus Brock den Kabarettisten und Physiker Vince Ebert.

Vince Ebert neben einem Flugzeug im Deutschen Museum in München
Der Diplom-Physiker und Kabarettist Vince Ebert besucht mit Markus Brock das Deutsche Museum
Quelle: SWR, Martina Klug

Das Deutsche Museum möchte ein Ort sein, an dem über Gegenwart und Zukunft diskutiert wird. 1903 gegründet, eröffnete 1925 das Ausstellungsgebäude auf der Münchner Museumsinsel. Doch Naturwissenschaft und Technik sind in stetem Wandel, weshalb das Museum die große Zukunftsinitiative gestartet hat. "Wir wollen das modernste naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt werden", sagt Generaldirektor Wolfgang M. Heckl.

20.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind bereits renoviert und modernisiert. Aufregend und interaktiv soll hier Wissen vermittelt werden, mit digitaler Technik und Exponaten zum Anfassen und Ausprobieren.

In der Abteilung "Raumfahrt" simuliert ein virtueller Fahrstuhl den Aufstieg durch die Erdatmosphäre in den Weltraum. Die Geschichte der "Luftfahrt" wird anhand vieler Original-Exponate veranschaulicht wie der "Messerschmitt Me 262", dem ersten in Serie gebauten Düsenflugzeug.

Im Ausstellungsbereich "Kryptologie" dreht sich alles um die geheime Kommunikation, von der Antike bis heute. Hier erfährt man, wie die berühmte Enigma, die Chiffriermaschine der Nazis, funktionierte.

Eine Zeitreise ins Mittelalter kann man in historischen Laboratorien der Abteilung "Chemie" machen und in spektakulären Chemie-Experimente hautnah erleben.

Und wer einen Blick ins Innere des Auges werfen möchte, kann im Ausstellungsbereich "Gesundheit" in einen begehbaren Kopf steigen.

Vielen bekannt ist Vince Ebert aus der ARD-Reihe "Wissen vor acht - Werkstatt", für die er naturwissenschaftliche Phänomene spielerisch erklärt. Sein kabarettistisches Talent machte er nach dem Physik-Studium zum Beruf. Seit 2001 ist Vince Ebert mit seinen Bühnenshows auf Tournee, die ihn bis nach New York führte. Nebenbei schreibt er Kolumnen und Bücher. 2022 erschien "Lichtblick statt Blackout" mit kritisch-humoristischen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit.

Das Deutsche Museum München ermöglicht einen Blick in die Welt
Blick auf das Deutsche Museum München
Quelle: SWR/Dt. Musuem/Alexander Goetter

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.