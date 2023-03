Museums-Check mit Markus Brock

Das Deutsche Museum möchte ein Ort sein, an dem über Gegenwart und Zukunft diskutiert wird. 1903 gegründet, eröffnete 1925 das Ausstellungsgebäude auf der Münchner Museumsinsel. Doch Naturwissenschaft und Technik sind in stetem Wandel, weshalb das Museum die große Zukunftsinitiative gestartet hat. "Wir wollen das modernste naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt werden", sagt Generaldirektor Wolfgang M. Heckl.



20.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind bereits renoviert und modernisiert. Aufregend und interaktiv soll hier Wissen vermittelt werden, mit digitaler Technik und Exponaten zum Anfassen und Ausprobieren.



In der Abteilung "Raumfahrt" simuliert ein virtueller Fahrstuhl den Aufstieg durch die Erdatmosphäre in den Weltraum. Die Geschichte der "Luftfahrt" wird anhand vieler Original-Exponate veranschaulicht wie der "Messerschmitt Me 262", dem ersten in Serie gebauten Düsenflugzeug.



Im Ausstellungsbereich "Kryptologie" dreht sich alles um die geheime Kommunikation, von der Antike bis heute. Hier erfährt man, wie die berühmte Enigma, die Chiffriermaschine der Nazis, funktionierte.



Eine Zeitreise ins Mittelalter kann man in historischen Laboratorien der Abteilung "Chemie" machen und in spektakulären Chemie-Experimente hautnah erleben.



Und wer einen Blick ins Innere des Auges werfen möchte, kann im Ausstellungsbereich "Gesundheit" in einen begehbaren Kopf steigen.



Vielen bekannt ist Vince Ebert aus der ARD-Reihe "Wissen vor acht - Werkstatt", für die er naturwissenschaftliche Phänomene spielerisch erklärt. Sein kabarettistisches Talent machte er nach dem Physik-Studium zum Beruf. Seit 2001 ist Vince Ebert mit seinen Bühnenshows auf Tournee, die ihn bis nach New York führte. Nebenbei schreibt er Kolumnen und Bücher. 2022 erschien "Lichtblick statt Blackout" mit kritisch-humoristischen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit.