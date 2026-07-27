Museums-Check mit Markus Brock

Im Ausstellungsbereich "Kryptologie" dreht sich alles um die geheime Kommunikation, von der Antike bis heute. Hier erfährt man, wie die berühmte Enigma, die Chiffriermaschine der Nazis, funktionierte.



Eine Zeitreise ins Mittelalter kann man in historischen Laboratorien der Abteilung "Chemie" machen und in spektakulären Chemie-Experimente hautnah erleben.



Und wer einen Blick ins Innere des Auges werfen möchte, kann im Ausstellungsbereich "Gesundheit" in einen begehbaren Kopf steigen.



Vielen bekannt ist Vince Ebert aus der ARD-Reihe "Wissen vor acht - Werkstatt", für die er naturwissenschaftliche Phänomene spielerisch erklärt. Sein kabarettistisches Talent machte er nach dem Physik-Studium zum Beruf. Seit 2001 ist Vince Ebert mit seinen Bühnenshows auf Tournee, die ihn bis nach New York führte. Nebenbei schreibt er Kolumnen und Bücher. 2022 erschien "Lichtblick statt Blackout" mit kritisch-humoristischen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit.