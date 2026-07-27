Die Neue Nationalgalerie Berlin ist eine Architekturikone der Moderne.

Quelle: SWR/BBR/Marcus Ebener

Mit der lichtdurchfluteten Glashalle und dem fließenden Grundriss im Ausstellungsgeschoss hat er seine Philosophie des offenen Raums virtuos vollendet. Der denkmalgeschützte Museumsbau wurde bis hin zum Interieur originalgetreu saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Besucher dürfen auf den restaurierten "Barcelona-Sesseln", Designklassiker von Mies van der Rohe, sogar Platz nehmen.

Die herausragende Sammlung des Museums wird unter dem Titel "Die Kunst der Gesellschaft 1900-1945" neu präsentiert und zeigt Hauptwerke der Klassischen Moderne, unter anderen von Otto Dix, Hannah Höch und Ernst Ludwig Kirchner. Sie veranschaulichen, wie eng Kunst und Gesellschaft in dieser historischen Umbruchphase verwoben waren.