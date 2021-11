Aufgewachsen in Berlin in einer Schauspielerfamilie, stand Meret Becker schon als Kind vor der Kamera. Erfolge feierte sie unter anderem mit dem Film "Comedian Harmonists", als eigenwillige Kreuzberger "Tatort"-Kommissarin und als Schauspieldiva in der Serie "Babylon Berlin". Doch ihre zweite Karriere als Sängerin ist ihr genauso wichtig: 2022 geht sie mit ihrer Band "Meret Becker & The Tiny Teeth" auf Tournee.