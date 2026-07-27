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Kultur

Mit Meret Becker in der Neuen Nationalgalerie Berlin

Die Neue Nationalgalerie Berlin ist eine Architekturikone der Moderne. Von 1965 bis 1968 von Mies van der Rohe erbaut, wurde sie nach sechs Jahren Sanierung im August 2021 wiedereröffnet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 28.08.2027

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Sie begleitet Markus Brock beim "Museums-Check" in der Neuen Nationalgalerie, dem letzten Bau des visionären Architekten Ludwig Mies van der Rohe.

Die Neue Nationalgalerie Berlin ist ein modernes, klares Bauwerk aus Glas und Stahl.
Die Neue Nationalgalerie Berlin ist eine Architekturikone der Moderne.
Quelle: SWR/BBR/Marcus Ebener

Mit der lichtdurchfluteten Glashalle und dem fließenden Grundriss im Ausstellungsgeschoss hat er seine Philosophie des offenen Raums virtuos vollendet. Der denkmalgeschützte Museumsbau wurde bis hin zum Interieur originalgetreu saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Besucher dürfen auf den restaurierten "Barcelona-Sesseln", Designklassiker von Mies van der Rohe, sogar Platz nehmen.
Die herausragende Sammlung des Museums wird unter dem Titel "Die Kunst der Gesellschaft 1900-1945" neu präsentiert und zeigt Hauptwerke der Klassischen Moderne, unter anderen von Otto Dix, Hannah Höch und Ernst Ludwig Kirchner. Sie veranschaulichen, wie eng Kunst und Gesellschaft in dieser historischen Umbruchphase verwoben waren.

Markus Brock steht mit Meret Becker in der Neuen Nationalgalerie Berlin vor einem Gemälde.
Markus Brock entdeckt zusammen mit Meret Becker die Neue Nationalgalerie Berlin.
Quelle: SWR/BBR/Marcus Ebener

Zum Auftakt präsentiert das Museum zwei weitere Sonderausstellungen: zur Film- und Medienkünstlerin Rosa Barba und zu dem Bildhauer Alexander Calder, einem Zeitgenossen Mies van der Rohes. Seine Außenskulptur "Têtes et Queue" (1965) wurde schon zur Einweihung des Museums aufgestellt und kehrt nun auf die Museumsterrasse zurück. Die Ausstellung zeigt außerdem Calders "Stabiles und Mobiles", die zeitweise eigens für die Ausstellung in Bewegung gebracht.

Aufgewachsen in Berlin in einer Schauspielerfamilie, stand Meret Becker schon als Kind vor der Kamera. Erfolge feierte sie unter anderem mit dem Film "Comedian Harmonists", als eigenwillige Kreuzberger "Tatort"-Kommissarin und als Schauspieldiva in der Serie "Babylon Berlin". Doch ihre zweite Karriere als Sängerin ist ihr genauso wichtig: 2022 geht sie mit ihrer Band "Meret Becker & The Tiny Teeth" auf Tournee.

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