Markus Brock mit Volker Schlöndorff vor Alexej von Jawlenskys "Selbstbildnis", 1912

Quelle: SWR / Martina Klug

Die Jubiläumsausstellung "Alles! 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden" (bis 27.3.2022) ist eine Hommage an den russisch-deutschen Expressionisten, der ab 1921 bis zu seinem Tod 1941 in Wiesbaden lebte. Mit 111 Werken aus der Sammlung des Museums zeigt die Schau Jawlenskys gesamtes Schaffen, verknüpft mit Anekdoten und Geschichten aus dem Leben des Künstlers.



Markus Brock besucht das Museum zusammen mit Volker Schlöndorff. Schlöndorff kennt das Museum noch aus Kindertagen. 1939 in Wiesbaden geboren und aufgewachsen, zog es ihn mit 17 Jahren nach Frankreich, wo er nach dem Abitur Regieassistent bei Louis Malle wurde. Sein Filmdebüt gab Schlöndorff 1966 mit "Der junge Törless" und machte sich als Regisseur von Literaturverfilmungen einen Namen. Für "Die Blechtrommel" erhielt er 1980 einen Oscar. Es folgten unzählige Preise für seine Filmprojekte in den USA und Europa. Auf der Berlinale zeigte er 2017 den Film "Rückkehr nach Montauk". Für den "Museums-Check" reist Volker Schlöndorff in seine alte Heimat und entdeckt das Museum Wiesbaden neu.