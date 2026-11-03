Kultur
80 Jahre Lucky Luke
Die Themen der "Kulturzeit" vom 03.11.2026: Lucky Luke wird 80, Trump-Trials - Gespräch mit Andrea Bernstein, Juli Zehs Roman "Pony Show", neues Punk-Museum, Fatih Akins neuer Film "Geister".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
80 Jahre Lucky Luke
Der "Wilde Westen" ist Geschichte, die meisten Cowboys sind längst von der Kinoleinwand verschwunden. Doch einer reitet unbeirrt weiter: Lucky Luke. Seit 80 Jahren kämpft der Comic-Held für das Gute und die Gerechtigkeit, parodiert US-Mythen und nimmt die Eigenheiten seiner Zeit aufs Korn. Im Herbst 1946 erschien die erste Geschichte mit dem Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Über die Jahrzehnte hat die Figur sich verändert, doch der Humor der Serie funktioniert bis heute. Mit mehr als 30 Millionen verkauften Alben gehört "Lucky Luke" in Deutschland zu den erfolgreichsten Comic-Serien. Weltweit wurden schätzungsweise mehr als 300 Millionen Alben verkauft.
Erfinder Morris (1923-2001), geboren als Maurice De Bevere im belgischen Kortrijk, arbeitete 1944 in einem kleinen Brüsseler Animationsstudio. Die erste Story hieß "Arizona 1880", sie wurde im Herbst 1946 auf 20 Seiten im Magazin "Spirou Almanach" veröffentlicht. 1949 kam dann das erste "richtige" Album unter dem deutschen Titel "Die Goldmine von Dick Digger" heraus. Morris war bereits 1948 in die USA gezogen. Er blieb sechs Jahre und trug in dieser Zeit ein umfangreiches Archiv der US-Geschichte zusammen. Das diente ihm immer wieder als Vorlage für seine Comics. In New York traf Morris den Asterix-Schöpfer René Goscinny, der von 1955 bis zu seinem Tod 1977 Texter der Lucky-Luke-Reihe war. Der letzte Lucky-Luke-Band von Morris erschien posthum 2002. Seitdem wird die Serie vom Zeichner Achdé (bürgerlich: Hervé Darmenton) gestaltet; die Autoren wechseln.
Zum 80. Geburtstag gibt es einen neuen Band, in dem Lucky Luke zum Heiligen wird und das Museum für Kommunikation in Berlin widmet ihm eine eigene Ausstellung. Bis zum 28. März 2027 sind in der Schau rund 80 originale Comicseiten und Coverzeichnungen von Morris zu sehen.
Trump-Trials - Warum die Gerichte am US-Präsidenten abprallen - Gespräch mit Andrea Bernstein
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