80 Jahre Lucky Luke

Midterms in den USA: Dabei ist einer im Wahlkampf besonders präsent, der eigentlich gar nicht zur Wahl steht: Donald Trump. Kein Wunder, denn für Trump steht viel auf dem Spiel. Gewinnen die Demokraten das Repräsentantenhaus, könnten sie Trump zukünftig blockieren und - theoretisch - kontrollieren. Doch funktioniert das überhaupt bei einem, der es mit der Faktizität von Entscheidungen sowieso nicht so genau nimmt und selbst aus juristischen Niederlagen politisches Kapital schlägt. Die Prozesse gegen ihn liefern Trump Aufmerksamkeit und Spenden. Andrea Bernstein kennt seine Auftritte. Die Investigativjournalistin und Autorin des Buches "American Oligarchs" hat für ein public radio fünf New Yorker Verfahren gegen Trump und seine Unternehmen begleitet. Gewinnen die Demokraten das Repräsentantenhaus, könnten sie Untersuchungen einleiten, Zeugen vorladen und Gesetzesvorhaben blockieren. Eine Senatsmehrheit könnte zusätzlich Trumps Personalentscheidungen bremsen. Doch welche Macht haben Recht und Fakten noch in den heutigen USA? Wir sprechen mit Andrea Bernstein.