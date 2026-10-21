Alice Schwarzer verkündet Aus von "Emma"

Seit fast zwei Jahren tobt in Serbien die offene Konfrontation zwischen dem Machtapparat von Präsident Aleksandar Vučić und der Protestbewegung. Der Kampf gegen Korruption, für Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Institutionen hält an, Vučić hat den Zugriff eher noch verschärft. Dass die Wahlen vorgezogen werden, hat die Protestbewegung erreicht. Aus den Studentenprotesten ist eine "Studierendenliste" geworden, die sich zur Wahl stellt und gute Chancen hat, stärkste Kraft zu werden. Die "Studierendenliste" will bewusst keine klassische Partei sein - sie eint der Kampf gegen Korruption und Erosion der Demokratie, darüber hinaus ist sie sehr divergent. Sie macht mit Kunst-Aktionen genau so Wahlkampf wie mit Haustürgesprächen, Telefonaktionen und der Kampagne “Ein Student in jedem Dorf”, um die Bewegung gegen Vučić ins ganze Land zu tragen. Vučić, der bereits zwölf Jahre lang Präsident oder Premier war, will wieder Ministerpräsident werden. Wir begleiten die Oppositionsbewegung bei ihrem Wahlkampf und beleuchten die Ursprünge der Proteste. Wir sprechen mit dem Politologen und Historiker Florian Bieber, Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien.