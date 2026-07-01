Single & glücklich - neuer Trend bei Frauen?

Von "Sex and the City" bis Bridget Jones: Über Jahrzehnte war die popkulturelle Erzählung klar. Selbstbestimmte Frauen mochten zwar unabhängig und erfolgreich sein, doch am Ende kreiste vieles um die Suche nach dem richtigen Mann. Singlesein war oft nur eine Übergangsphase, die große Liebe das eigentliche Ziel. Heute lässt sich auf Instagram und TikTok jedoch beobachten, dass Partner in der sozialmedialen Selbstinszenierung vieler Frauen zunehmend verschwinden. Stattdessen dominieren "Freundinnenschaften", Solo-Reisen und Selbstoptimierung. Als vor einigen Monaten ein Artikel der britischen "Vogue" diese Entwicklung aufgriff, war die Resonanz groß. Offenbar traf die provokante These einen Nerv: Eine Partnerschaft garantiert jungen Frauen längst keinen Statusgewinn mehr – womöglich droht inzwischen sogar ein Coolnessverlust. Die Psychologin Iris Wahring verweist auf eine Verschiebung der Bedürfnisse: Studien zeigten, dass Männer emotional und gesundheitlich stärker von Beziehungen profitieren als Frauen. Frauen seien nach Trennungen oft zufriedener und blieben häufiger freiwillig Single.