Kultur
Gavin Newsom im Interview
Die Themen der "Kulturzeit" vom 16.10.2026: Gavin Newsom im Interview, 65 Jahre Anwerbeabkommen, "Ein anderes Duisburg" - Gespräch mit Ceren Türkmen, Literaturinstitut Biel.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 16.10.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
US-Gouverneur Gavin Newsom im Interview über "Mein Leben für die Demokratie" und eine Zukunft ohne Trump
In seiner Autobiografie "Mein Leben für die Demokratie" beschreibt der kalifornische Gouverneur und Demokrat Gavin Newsom seinen persönlichen und politischen Weg. Seine Familie stammt von einem irischen Polizisten in San Francisco ab. Newsoms alleinerziehende Mutter musste die Familie mit drei Jobs über Wasser halten, wohingegen sein Vater, ein Freund der Getty-Familie, in den höchsten Kreisen verkehrte. So changierte Gavin zwischen einem Leben mit Repekt vor harter Arbeit und dem der unbegrenzten Möglichkeiten des amerikanischen Traums. Im Interview erklärt er uns, warum die USA auf eine Zukunft ohne Donald Trump zusteuern, was seine Vision für ein demokratisches Amerika ist und warum er nicht als Präsidentschaftskandidat antritt, wenn Kamala Harris dies tut. Mehrfach betonte Newsom im Hinblick auf seine jüngste, aggressive Strategie gegen Trump: "Ich bekämpfe Feuer mit Feuer."
Mehr zu den USA
65 Jahre Anwerbeabkommen - Doku "Die Aydins in Almanya"
Das Anwerbeabkommen mit der Türkei gilt als Meilenstein deutscher Migrationsgeschichte – am 30. Oktober 2026 jährt es sich zum 65. Mal. Die ZDF-Dokumentation "Die Aydins in Almanya" schildert die stille Heldengeschichte eines Mannes, der mit viel Fleiß für seine Familie ein neues, besseres Leben aufbaute: Sabri Aydin war einer der ersten türkischen Gastarbeiter, die 1961 nach Deutschland kamen – seine Geschichte ist typisch für die vielen Einwanderer, die das Ruhrgebiet bis heute prägen. Sein Leben, das ist Duisburg, wo Söhne, Enkel und Urenkel Tür an Tür in kleinen Reihenhäusern mit Gartenzwergen wohnen. Nebenan die Firma Thyssen - das Synonym für Kohle und Stahl im Ruhrgebiet.
Initiative "Ein anderes Duisburg" - Gespräch mit Ceren Türkmen
2018 gründete sich die Initiative Duisburg 1984, die sich der Aufarbeitung und dem Gedenken an die Opfer des Brandanschlags 1984 in Duisburg widmet. Von Anfang an trat die Initiative mit den Überlebenden und Angehörigen der Opfer auch an Politik und Verwaltung der Stadt Duisburg heran. 2021 begann die Konzeption des Projektes in enger Zusammenarbeit zwischen der Initiative und dem Zentrum für Erinnerungskultur, Demokratie und Menschenrechte der Stadt Duisburg. Mit historischen Dokumenten, Fotos und Videointerviews von Zeitzeug*innen archiviert die Webdokumentation sowohl eindringliche Migrations-, Flucht- und Rassismus- und Antisemitismuserfahrungen als auch Widerstände und solidarische Selbstorganisierungen. Wir sprechen mit Ceren Türkmen, Soziologin und Mitbegründerin des Projektes.
20 Jahre Literaturinstitut Biel
In den vergangenen 20 Jahren hat das Schweizerische Literaturinstitut rund 200 Autorinnen und Autoren hervorgebracht. Auch dank Biel kann die Schweiz im deutschsprachigen Literaturbetrieb souverän mithalten. Das Institut hat Erfolgsgeschichte geschrieben.