Gavin Newsom im Interview

In seiner Autobiografie "Mein Leben für die Demokratie" beschreibt der kalifornische Gouverneur und Demokrat Gavin Newsom seinen persönlichen und politischen Weg. Seine Familie stammt von einem irischen Polizisten in San Francisco ab. Newsoms alleinerziehende Mutter musste die Familie mit drei Jobs über Wasser halten, wohingegen sein Vater, ein Freund der Getty-Familie, in den höchsten Kreisen verkehrte. So changierte Gavin zwischen einem Leben mit Repekt vor harter Arbeit und dem der unbegrenzten Möglichkeiten des amerikanischen Traums. Im Interview erklärt er uns, warum die USA auf eine Zukunft ohne Donald Trump zusteuern, was seine Vision für ein demokratisches Amerika ist und warum er nicht als Präsidentschaftskandidat antritt, wenn Kamala Harris dies tut. Mehrfach betonte Newsom im Hinblick auf seine jüngste, aggressive Strategie gegen Trump: "Ich bekämpfe Feuer mit Feuer."