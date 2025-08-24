Hauptnavigation

NANO Talk

Wöchentliche Diskussionsrunden - abwechselnd mit Alena Buyx und Stephanie Rohde

Wissen -

Das Wesen der KI

KI revolutioniert alles – von Arbeitsprozessen über Beziehungen bis hin zu globaler Macht. Was bedeutet das für uns? Alena Buyx diskutiert mit Gästen über unsere Zukunft.

NANO Talk
NANO Doku: Selbstversuch mit offenem Ausgang

Wissen -

Ich gegen die KI – Wer ist der bessere Mensch?

Wie empathisch, klug und lebensecht ist Künstliche Intelligenz wirklich? Reporter Eric Mayer stellt sich der Herausforderung und tritt gegen einen humanoiden Roboter an.

NANO Doku
An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

