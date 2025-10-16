Wissen
NANO Talk: Die Reizflut
Ein gesundes Gehirn ist darauf eingestellt, Reize zu filtern und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Doch die ständiges Zuviel an Informationen führt zu einer Überforderung, die langfristig krank machen kann. Alena Buyx und ihre Gäste sprechen über die Folgen des Dauerbeschusses.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 16.10.2025
- 21:00 - 22:00 Uhr
Angefangen bei Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Depressionen. Die Zeitspanne, in der sich Menschen auf eine Sache konzentrieren können, wird immer kürzer. Schuld daran sind die vermehrte Nutzung digitaler Medien und das immer kürzer getaktete Nutzungsverhalten, bei dem Inhalte nur noch überflogen werden. Was macht das mit uns? Und wie können wir gegensteuern? Darüber diskutiert Moderatorin Alena Buyx mit ihren Gästen.
NANO Talk - Die Gäste
Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und seit September 2024 Professorin für Nachhaltige Transformation an der FH Münster. Sie beschäftigt sich intensiv mit äußeren Reizen und menschlichen Gewohnheiten. Außerdem beschreibt sie Strategien für gelingende Transformationsprozesse.
Malek Bajbouj leitet die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Mitte der Charité Berlin. Der Professor für Psychiatrie und Affektive Neurowissenschaften untersucht, wie Emotionen, emotionales Gedächtnis und emotionale Kompetenzen im menschlichen Gehirn repräsentiert werden und wie man diese Fähigkeiten zu therapeutischen Zwecken beeinflussen kann.
Michael Hampe ist Professor für Philosophie an der ETH Zürich und forscht unter anderem zu Pragmatismus, Wissenschaft und Öffentlichkeit, Techniken der Selbsterkenntnis. In seiner Arbeit setzt er sich mit den Auswirkungen moderner Lebensumstände auf das menschliche Denken und Fühlen auseinander. Er übt Kritik am Zweckdenken, untersucht Sprache als Reizverstärker und plädiert fürs Innehalten.