Die Medizin wird präziser durch personalisierte Therapien und smarte Diagnosen. Doch Datenschutz und ethische Fragen bleiben. Symbolisiert durch das Bild eines Arztes im Hintergrund und einem Handy mit ‚AI‘.“

Wissen

NANO Talk: Die Revolution der Daten-Medizin

In der Data Medicine fließen alle verfügbaren Gesundheitsdaten zusammen. So sollen Krankheiten besser verstanden und präziser behandelt werden können. Krankheitsverläufe können modelliert, Risiken früh erkannt und Behandlungen auf den Einzelnen zugeschnitten werden. Alena Buyx diskutiert mit ihren Gästen.

Deutschland 2025
20.11.2025
21:00 - 22:00 Uhr

NANO Talk

Die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Medizin

Von genetischen Informationen über Laborwerte bis hin zu Verhaltensdaten aus Wearables: Alle möglichen Gesundheitsdaten werden mit Künstlicher Intelligenz und statistischen Methoden ausgewertet. Dabei werden die gigantischen Datenmengen auf wiederkehrende Muster bei unterschiedlichen Patienten durchforstet. So lassen sich zum Beispiel Tumortypen genauer klassifizieren oder genetische Risikoprofile für Alzheimer früher erkennen – lange bevor erste Symptome auftreten. Der medizinische Blick wird so nicht nur schärfer, sondern auch vorausschauender.

Personalisierte Medizin: Maßgeschneiderte Therapien für jeden

Ein weiteres Versprechen der Data Medicine ist die personalisierte Medizin. Statt standardisierter Therapien rücken maßgeschneiderte Behandlungspläne in den Fokus – abgestimmt auf den genetischen Fingerabdruck, den Lebensstil und sogar das Mikrobiom eines Menschen. In klinischen Studien zeigt sich bereits, dass solche Ansätze die Wirksamkeit von Therapien verbessern und Nebenwirkungen reduzieren können.

Ethische und gesellschaftliche Fragen der datenbasierten Medizin

Doch die datenbasierte Medizin stellt auch neue ethische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen: Wem gehören die Gesundheitsdaten? Wie transparent sind die Algorithmen? Und was bedeutet es für die Arzt-Patienten-Beziehung, wenn Maschinen mitentscheiden? Der Weg zur intelligenten Medizin von morgen erfordert nicht nur technische Innovationen, sondern auch ein neues Vertrauen in den verantwortungsvollen Umgang mit Daten.

Die Zukunft der Data Medicine: Innovationen und Herausforderungen

Alena Buyx spricht mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über Vor- und Nachteile von Data Medicine, die bereits heute in Forschungslaboren, Krankenhäusern und Start-ups weltweit stattfindet.

NANO Talk - Die Gäste

Alexander Meyer ist Herzchirurg und Professor für KI und Datenwissenschaft an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Er verbindet medizinische Praxis mit moderner KI-Forschung. Am Deutschen Herzzentrum Berlin entwickelt er Systeme zur Vorhersage und Überwachung von Komplikationen.

André T. Nemat ist Gründer des Institute for Digital Transformation in Healthcare und erfahrener Thorax Chirurg. Mit medizinischer Expertise und technologischem Fachwissen, engagiert er sich für eine ethisch verantwortliche Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Stefanie Speidel ist Informatikerin und Professorin am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT/UCC) Dresden. Sie erforscht KI- und robotergestützte Assistenzsysteme für komplexe Tumoroperationen. Ihr Ziel ist es, Eingriffe durch intelligente Datenanalyse präziser und sicherer zu machen.

