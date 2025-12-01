Wissen
NANO Talk: Update fürs Ich - Das neue Bild des Menschen
Die Aufklärung prägte das Ideal des selbstbestimmten Subjekts: Vernunft und Autonomie bestimmen unser Sein. Doch Krisen wie die Klimakrise zeigen, dass Freiheit nicht grenzenlos ist. Stephanie Rohde diskutiert mit ihren Gästen über ein neues Selbstverständnis des Menschen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 11.12.2025
- 21:00 - 22:00 Uhr
Das isolierte, rationale Subjekt
Die Vorstellung vom Menschen als isoliertes, rationales Subjekt stößt angesichts planetarer Krisen an ihre Grenzen. Statt Autonomie als Abgrenzung zu denken, rückt die leibliche Verbundenheit mit der Umwelt ins Zentrum.
Der Mensch als Teil der Natur
Der Mensch ist nicht außerhalb der Natur, sondern Teil eines komplexen ökologischen Netzwerks. Diese Einsicht verändert das Verständnis von Freiheit: Sie ist nicht primär individuell, sondern relational – sie entsteht im Miteinander, im Achten auf Grenzen, im solidarischen Handeln. Was bedeutet es, das Selbst neu zu denken als mitfühlendes, verantwortliches Wesen, das seine Freiheit im Einklang mit der Welt entfaltet?
NANO Talk - Die Gäste
Maja Göpel ist Professorin für Nachhaltigkeitstransformation an der Leuphana Universität Lüneburg und Gründerin von Mission Wertvoll. Als Politökonomin legt sie ihren Fokus auf systemischen Wandel, Zukunftspolitik und gesellschaftliche Verantwortung. Ihr Ansatz: das Ich als Mitgestalter einer gerechten und nachhaltigen Zukunft.
Toni Loh hat eine Professur für Angewandte Ethik – insbesondere Ethik und Transformation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Toni Loh erforscht die historischen und medialen Konstruktionen des Selbstbildes – von antiken Subjektformen bis zu glitchigen, digitalen Körpern. Toni Lohs Arbeit verbindet Philosophie, Medienkritik und Gegenwartsdiagnostik.
Thomas Metzinger ist Philosoph und Kognitionswissenschaftler, emeritierter Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Mainz und Mitglied der deutschen Nationalakademie Leopoldina. Er erforscht Bewusstsein, Selbstmodelle und KI-Ethik und fragt, wie digitale Technologien unser Verständnis vom Selbst grundlegend verändern, dadurch unsere Kultur und die demokratischen Institutionen herausfordern.