NANO Talk: Moderatorin Stephanie Rohde
Sie liebt es, den Dialog zwischen Experten zu fördern und dabei das 'Dazwischen' der Disziplinen zu entdecken – dort, wo innovative Lösungen entstehen. Stefanie Rohde moderiert donnerstags im Wechsel mit der Medizinethikerin Alena Buyx den NANO Talk.
Stephanie Rohde ist Journalistin, Moderatorin und Podcasterin. Ihr Fokus liegt auf gesellschaftspolitischen Debatten über Demokratie, Klimakrise, neue Aufklärung, Postkolonialismus sowie Feminismus.
Expertin für tiefgehende gesellschaftliche Diskussionen
Was Stephanie Rohde besonders an NANO Talk fasziniert, ist der interdisziplinäre Ansatz, der es ermöglicht, komplexe Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ihr Ziel ist es, Expertenwissen auf eine Weise zu präsentieren, die für das Publikum verständlich und spannend bleibt. Stefanie Rohde liebt es, den Dialog zwischen Experten zu fördern und dabei das "Dazwischen“ der Disziplinen zu entdecken – dort, wo innovative Lösungen entstehen.