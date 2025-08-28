Hauptnavigation

Alena Buyx spricht im NANO Talk mit dem KI-Forscher Björn Ommer über die Grundlagen und die Möglichkeiten generativer KI

NANO Talk: Das Wesen der KI

Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Und sie wird uns verändern: unser Zusammenleben, unsere Entscheidungen und unsere Vorstellung vom Sein werden nicht mehr dieselben sein. Übernehmen Algorithmen die Macht? Alena Buyx diskutiert mit ihren Gästen.

Deutschland
Deutschland
Datum:
Sendetermin
28.08.2025
21:00 - 22:00 Uhr

Die Arbeitswelt im Wandel: KI als treibende Kraft

Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, angetrieben von Künstlicher Intelligenz. Im Gespräch zwischen Alena Buyx und KI-Forscher Björn Ommer wird deutlich, wie Technologien wie GPT und Stable Diffusion nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch Kommunikationsformen und zwischenmenschliche Beziehungen revolutionieren. Doch mit dieser rasanten Entwicklung entstehen auch neue Fragen – besonders in Bezug auf die ethische Nutzung und die Kontrolle der Technologie.

So erlebt die Arbeitswelt gerade ihren vielleicht größten Umbruch nach der industriellen Revolution. Selbst partnerschaftliche Beziehungen zu KI sind keine Utopie, sondern werden längst gelebt. Menschen legen ihr Schicksal in die Hände der Computer.

Verantwortung im Umgang mit KI: Macht, Ethik und Kontrolle

Alena Buyx spricht mit dem KI-Forscher Björn Ommer über die Grundlagen und die Möglichkeiten generativer KI: Was können die großen Sprachmodelle wie GPT oder Bildgeneratoren wie Stable Diffusion schon heute, und wohin werden sie sich noch entwickeln? Ihre gesellschaftliche Sprengkraft ist unbestritten enorm. Doch wir haben auch Einflussmöglichkeiten - durch Trainingsdaten, mit denen wir die KI füttern. Wir können KI also steuern, aber genauso gut missbrauchen.

Im Anschluss wird das Gästepanel erweitert um die Technikethikerin Anita Klingel und den Psychosomatiker Peter Henningsen. Die Runde diskutiert über KI als politisches und ökonomisches Machtinstrument: Welche Regulierung braucht es? Wie verteilen sich globale Machtverhältnisse? Und welche Verantwortung trägt Europa?

KI und Zwischenmenschliches - Psychosoziale Auswirkungen

Schließlich steht die Frage im Zentrum, wie KI unsere sozialen Beziehungen verändert – als Chatpartnerin, als Therapeut, als scheinbar "menschliches" Gegenüber. Was macht das mit unserem Menschenbild? Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen im NANO Talk.

NANO Talk - Die Gäste

Anita Klingel ist Techniksoziologin mit dem Schwerpunkt auf KI-Governance. Sie erforscht, wie sich technologische Entwicklungen mit sozialen Werten, politischen Zielsetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Einklang bringen lassen – und welche Rolle Regulierung und Partizipation dabei spielen.

Peter Henningsen ist psychosomatischer Mediziner und erforscht das Zusammenspiel von Körper und Psyche bei chronischen Symptomen. In der Sendung bringt er eine medizinisch-klinische Perspektive auf die Frage ein, wie generative KI in unsere sozialen Beziehungen und psychologischen Prozesse hineinwirkt.

Björn Ommer ist Informatiker und Professor für KI-Systeme an der LMU München. Er zählt zu den führenden Köpfen im Bereich generativer Bild-KI und war maßgeblich an der Entwicklung des weltweit bekannten Bildgenerators Stable Diffusion beteiligt. Ommer beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Steuerbarkeit und Interpretierbarkeit generativer Modelle.

