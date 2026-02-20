Wissen
NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ
Jasmina Neudecker erforscht in Experimenten die Macht der Ausstrahlung, trifft Musiker und TV-Moderator Götz Alsmann und scheut nicht den Selbstversuch: Kann sie ihr Charisma trainieren?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.03.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Musiker Götz Alsmann bringt es auf den Punkt: "Es gibt einen Unterschied zwischen Charisma und dicken Eiern." Sängerin Stefanie Heinzmann und er selbst lassen sich in die Karten schauen – was macht ihre Bühnenpräsenz aus?
Inspiration, Macht, Manipulation
Ob bei Tieren, in der Politik oder im Showbusiness: Charisma fasziniert und polarisiert. Der Schweizer Wirtschaftsprofessor John Antonakis von der Universität in Lausanne, einer der führenden Charisma-Experten weltweit, hat erlernbare Techniken entschlüsselt. Von Inspiration und Macht bis Manipulation – der Einfluss charismatischer Menschen kann höchst gegensätzlich sein. Fabiola Gerpott hält den Lehrstuhl für Personalführung an der "WHU - Otto Beisheim School of Management" in Vallendar – sie warnt: "Charisma kann gefährlich sein. Das ist wie ein Messer. Mit einem Messer kann ich mein Gemüse schneiden - oder ich kann jemanden damit umbringen."
Jasmina Neudecker trainiert an der "University of Southern Denmark" mit Oliver Niebuhr ihr akustisches Charisma, in Berlin analysiert sie mit Emotionsforschern charismatische Reden – und füttert Tapire auf der Suche nach Charisma im Tierreich.