Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO Talk
  4. Eliten an der Macht – Mehr Schaden als Nutzen? | NANO Talk
Alena Buyx bringt ihr Expertenwissen in den NANO Talk ein.

Wissen

NANO Talk: Eliten an der Macht – Mehr Schaden als Nutzen?

Der Elite-Quality-Index 2025 zeigt, dass Herkunft und Netzwerk in Chefetagen oft wichtiger sind als Qualifikation. Misstrauen gegenüber Eliten wächst, doch Gesellschaften brauchen Führung für Entscheidungen und Zukunft.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
12.03.2026
21:00 - 22:00 Uhr

Mehr

teaser nano talk mit logo

NANO Talk

"Gute" Eliten schaffen Vertrauen, fördern Gemeinwohl und Transparenz. "Schlechte" Eliten hingegen destabilisieren Staaten, vertiefen Ungleichheit und blockieren Innovation. Wer sind unsere Eliten? Und woher kommen sie? Welche Legitimation haben sie für ihre exponierte Stellung?

NANO Talk - Die Gäste

Anabel Ternès von Hattburg ist Zukunftsforscherin, Psychologin, Keynote Speakerin und Unternehmerin. Als Professorin für BWL an der SRH Berlin, Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement und ehemalige Top-Managerin kennt sie die Welt der Eliten. Mit We Empower setzt sie sich für mentale Gesundheit und Empowerment von Frauen ein. Als Vorständin der Muhammad Yunus‘ Organisation Friends of Social Business und mehrfache Aufsichtsrätin weiß sie: Einfluss verpflichtet.

Michael Hartmann ist emeritierter Professor für Soziologie an der TU Darmstadt und einer der einflussreichsten Elitenforscher im deutschsprachigen Raum. Er zeigt, wie wirtschaftliche und politische Eliten entstehen, sich abschotten und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.

Kolja Möller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er forscht zu Demokratie, Machtstrukturen und gesellschaftlichen Konflikten. In seinem Buch „Volk und Elite – Eine Gesellschaftstheorie des Populismus“ analysiert er die Dynamiken zwischen politischer Führung, öffentlicher Teilhabe und populistischen Bewegungen.

Moderation: Alena Buyx

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.