NANO Talk: Eliten an der Macht – Mehr Schaden als Nutzen?
Der Elite-Quality-Index 2025 zeigt, dass Herkunft und Netzwerk in Chefetagen oft wichtiger sind als Qualifikation. Misstrauen gegenüber Eliten wächst, doch Gesellschaften brauchen Führung für Entscheidungen und Zukunft.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.03.2026
- 21:00 - 22:00 Uhr
"Gute" Eliten schaffen Vertrauen, fördern Gemeinwohl und Transparenz. "Schlechte" Eliten hingegen destabilisieren Staaten, vertiefen Ungleichheit und blockieren Innovation. Wer sind unsere Eliten? Und woher kommen sie? Welche Legitimation haben sie für ihre exponierte Stellung?
NANO Talk - Die Gäste
Anabel Ternès von Hattburg ist Zukunftsforscherin, Psychologin, Keynote Speakerin und Unternehmerin. Als Professorin für BWL an der SRH Berlin, Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement und ehemalige Top-Managerin kennt sie die Welt der Eliten. Mit We Empower setzt sie sich für mentale Gesundheit und Empowerment von Frauen ein. Als Vorständin der Muhammad Yunus‘ Organisation Friends of Social Business und mehrfache Aufsichtsrätin weiß sie: Einfluss verpflichtet.
Michael Hartmann ist emeritierter Professor für Soziologie an der TU Darmstadt und einer der einflussreichsten Elitenforscher im deutschsprachigen Raum. Er zeigt, wie wirtschaftliche und politische Eliten entstehen, sich abschotten und gesellschaftliche Entwicklungen prägen.
Kolja Möller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er forscht zu Demokratie, Machtstrukturen und gesellschaftlichen Konflikten. In seinem Buch „Volk und Elite – Eine Gesellschaftstheorie des Populismus“ analysiert er die Dynamiken zwischen politischer Führung, öffentlicher Teilhabe und populistischen Bewegungen.