Wissen
NANO Talk: Neues Sprechen - Wie uns unsere Sprache verrät
Sprache ist mehr als ein Kommunikationsmittel. Sprache lenkt unsere Wahrnehmung und beeinflusst unser Handeln. Besonders in Krisen. Darüber diskutiert Stephanie Rohde mit ihren Gästen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 26.02.2026
- 21:00 - 22:00 Uhr
Worte transportieren nicht nur Informationen. Sie lösen auch Prozesse im Gehirn aus. Begriffe wie "Gefahr" oder "Sicherheit" aktivieren unterschiedliche neuronale Netzwerke. Allein die Begriffe können uns unter Stress setzen oder entspannen.
Faktor bei der kognitiven Entwicklung
Die Wirkung von Sprache beginnt schon auf der Ebene der Sinnesverarbeitung: Jedes Wort ruft Assoziationen hervor, die in komplexen neuronalen Mustern gespeichert sind. Diese Muster beeinflussen unsere Emotionen und wie wir Entscheidungen treffen. Sprache hat die Macht, Empathie zu fördern, aber auch Vorurteile und Aggression zu verstärken. Wiederholte sprachliche Reize können sogar die Struktur des Gehirns verändern. Sprache ist damit nicht nur Ausdruck unseres Denkens, sondern ein wichtiger Faktor bei der kognitiven Entwicklung.
Die Macht der Sprache
Dieser "Framing-Effekt" wird heute in vielen Bereichen gezielt eingesetzt: zum Beispiel in der Werbung, um Einfluss auf das Konsumverhalten zu nehmen, und in der Politik, um politische Botschaften zu transportieren und gezielt Stimmungen zu erzeugen. In einer Welt allgegenwärtiger Kommunikation auf verschiedensten Ebenen wird das Wissen um die Macht der Sprache und ihrer Wirkung auf das Gehirn immer wichtiger.