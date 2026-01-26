Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO Talk
  4. Neues Sprechen - Wie uns unsere Sprache verrät | NANO Talk
Stephanie Rohde moderiert den NANO Talk.

Wissen

NANO Talk: Neues Sprechen - Wie uns unsere Sprache verrät

Sprache ist mehr als ein Kommunikationsmittel. Sprache lenkt unsere Wahrnehmung und beeinflusst unser Handeln. Besonders in Krisen. Darüber diskutiert Stephanie Rohde mit ihren Gästen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
26.02.2026
21:00 - 22:00 Uhr

Mehr

teaser nano talk mit logo

NANO Talk

Worte transportieren nicht nur Informationen. Sie lösen auch Prozesse im Gehirn aus. Begriffe wie "Gefahr" oder "Sicherheit" aktivieren unterschiedliche neuronale Netzwerke. Allein die Begriffe können uns unter Stress setzen oder entspannen.

Faktor bei der kognitiven Entwicklung

Die Wirkung von Sprache beginnt schon auf der Ebene der Sinnesverarbeitung: Jedes Wort ruft Assoziationen hervor, die in komplexen neuronalen Mustern gespeichert sind. Diese Muster beeinflussen unsere Emotionen und wie wir Entscheidungen treffen. Sprache hat die Macht, Empathie zu fördern, aber auch Vorurteile und Aggression zu verstärken. Wiederholte sprachliche Reize können sogar die Struktur des Gehirns verändern. Sprache ist damit nicht nur Ausdruck unseres Denkens, sondern ein wichtiger Faktor bei der kognitiven Entwicklung.

Die Macht der Sprache

Dieser "Framing-Effekt" wird heute in vielen Bereichen gezielt eingesetzt: zum Beispiel in der Werbung, um Einfluss auf das Konsumverhalten zu nehmen, und in der Politik, um politische Botschaften zu transportieren und gezielt Stimmungen zu erzeugen. In einer Welt allgegenwärtiger Kommunikation auf verschiedensten Ebenen wird das Wissen um die Macht der Sprache und ihrer Wirkung auf das Gehirn immer wichtiger.

NANO Talk - Die Gäste

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.