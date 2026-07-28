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3satFestival

3satFestival

Einmal im Jahr wird Mainz zum Kleinkunst-Mekka. Bühne frei für bissiges Kabarett und beste Comedy.

Das Bild zeigt den Schriftzug des 3satFestivals
Kabarett & Comedy -

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Die Tickets für das 3satFestival 2026 sind ab sofort hier erhältlich.

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3satFestival

Kabarett, Comedy und Musik

Beim 3satFestival präsentieren Stars und Newcomer Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Bühne frei für bissiges Kabarett, beste Comedy, feinsten Poetry Slam und Musik.

3satFestival 2025

Musik beim 3satFestival 2025

3satFestival 2024

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