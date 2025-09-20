Kabarett & Comedy
Nicole Jäger: Walküre
Mit ihrem Programm "Walküre" verbindet Nicole Jäger nicht nur liebevollen Humor mit einer klugen Beobachtungsgabe, sondern auch eigene Perspektiven, die einen garantiert mit ins Boot der Comedy holen.
- Deutschland 2025
- 20.09.2025
- 20:15 - 21:00 Uhr
Nicole Jägers Programm "Walküre" reflektiert Alltag, Absurditäten und Emotionen klug, berührend und überraschend echt. All das bringt sie mit auf die 3sat-Bühne.