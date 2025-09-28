Kabarett & Comedy
Christoph Sieber: Weitermachen!
In "Weitermachen!" stellt Christoph Sieber klar: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Politisches Kabarett mit Gesang, Tanz und skurrilen Alltagstypen, denn gemeinsam lachen heißt: weiterleben.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 28.09.2025
- 20:15 - 21:00 Uhr
Christoph Sieber ist vielfach ausgezeichneter Kabarettist. Unter anderem erhielt er 2010 den Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis und 2015 den Deutschen Kleinkunstpreis.
Er studierte Pantomime und arbeitete nebenher als Zirkusclown, Rollschuhläufer und Feuerschlucker.
Von 2010 bis 2013 war er Gastgeber der monatlichen Satiresendung "Spätschicht" im Fernsehen, von 2015 bis 2020 moderierte er zusammen mit Tobias Mann die Sendung "Mann, Sieber!" im ZDF.
In seinem neunten Soloprogramm "Weitermachen!" setzt er auf Humor als Gemeinschaftsakt: Kabarett mit Figuren, Musik, Herz – gegen die Krise.