Kabarettist steht auf der linken Seite des Bildes. Er trägt eine Brille. Seine rechte Hand streckt er nach vorne. Er trägt ein gemustertes Hemd. Der Hintergrund ist orange und rot beleuchtet.

Kabarett & Comedy

Christoph Sieber: Weitermachen!

In "Weitermachen!" stellt Christoph Sieber klar: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Politisches Kabarett mit Gesang, Tanz und skurrilen Alltagstypen, denn gemeinsam lachen heißt: weiterleben.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
28.09.2025
20:15 - 21:00 Uhr

Das Bild zeigt das Logo des 3satFestival 2019

3satFestival

Christoph Sieber ist vielfach ausgezeichneter Kabarettist. Unter anderem erhielt er 2010 den Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis und 2015 den Deutschen Kleinkunstpreis.

Er studierte Pantomime und arbeitete nebenher als Zirkusclown, Rollschuhläufer und Feuerschlucker.

Von 2010 bis 2013 war er Gastgeber der monatlichen Satiresendung "Spätschicht" im Fernsehen, von 2015 bis 2020 moderierte er zusammen mit Tobias Mann die Sendung "Mann, Sieber!" im ZDF.

In seinem neunten Soloprogramm "Weitermachen!" setzt er auf Humor als Gemeinschaftsakt: Kabarett mit Figuren, Musik, Herz – gegen die Krise.

