Kabarett & Comedy
Timo Wopp: JA SORRY!
Mit "JA SORRY!" präsentiert Timo Wopp ein Stand-up-Programm auf dem schmalen Grat zwischen Anspruch und Würdelosigkeit – scharf selbstironisch, gnadenlos ehrlich und sehr unterhaltsam.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2025
- 21:30 - 22:00 Uhr
Timo Wopp schlachtet seine eigene Orientierungslosigkeit gnadenlos auf der 3satFestival-Bühne aus.
In "JA SORRY!" vereint er die Bandbreite seines Könnens: Er jongliert mit politischen Figuren, zerlegt präzise unsere Doppelmoral und entlarvt die Vermeidung von Verantwortung.