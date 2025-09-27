Hauptnavigation

Timo Wopp steht in der Mitte des Bildes. Mit seiner linken Hand hält er einen Mikrofonständer. In seiner rechten Hand hält er ein Mikrofon. Der Hintergrund ist rot beleuchtet.

Timo Wopp: JA SORRY!

Mit "JA SORRY!" präsentiert Timo Wopp ein Stand-up-Programm auf dem schmalen Grat zwischen Anspruch und Würdelosigkeit – scharf selbstironisch, gnadenlos ehrlich und sehr unterhaltsam.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
27.09.2025
21:30 - 22:00 Uhr

Timo Wopp schlachtet seine eigene Orientierungslosigkeit gnadenlos auf der 3satFestival-Bühne aus.

In "JA SORRY!" vereint er die Bandbreite seines Könnens: Er jongliert mit politischen Figuren, zerlegt präzise unsere Doppelmoral und entlarvt die Vermeidung von Verantwortung.

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen.

