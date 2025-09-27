Kabarett & Comedy
Dr. Pop: Hitverdächtig
In "Hitverdächtig" erklärt Dr. Pop mit Witz und Tastenklängen, warum ein Hit fünf Leute im Studio braucht und was Barry White mit Evolutionslehre zu tun hat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2025
- 23:00 - 23:30 Uhr
Markus Henrik, alias "Dr. Pop", Jahrgang 1982, hat Medienwissenschaften und Popmusik studiert und promovierte zum Thema Orientalismus in der Popmusik an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Mit seiner wöchentlichen Kolumne "Dr. Pops Tonstudio" wurde er vom Grimme-Institut für den Deutschen Radiopreis als "Beste Comedy" nominiert.
Mit seinem ersten Solo-Live-Programm ist er nun auch auf der 3satFestivalbühne zu sehen.