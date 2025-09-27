Hauptnavigation

Kabarettist steht mittig auf der Bühne, er lächelt und blickt in Richtung der Kamera. Sein Anzug ist altrosa und er trägt ein hellblaues Shirt. Der Hintergrund ist blau beleuchtet.

Kabarett & Comedy

Bodo Wartke: Wunderpunkt

Sprachwitz, Reime und Klavierspiel - das und vieles mehr verspricht Bodo Wartke.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
27.09.2025
20:15 - 21:00 Uhr

Das Bild zeigt das Logo des 3satFestival 2019

3satFestival

Bodo Wartke begeistert mit seinem Klavierkabarettprogramm "Wunderpunkt" als virtuoser Musiker, Sprachakrobat und Entertainer. Zwischen Humor, Tiefgang und Gesellschaftskritik verbindet er Lyrik, Pop und Kabarett – stets spielerisch, poetisch und klug.

Ein Wunderpunkt voller Leichtigkeit, den er mit nach Mainz in das 3sat-Zelt bringt.

