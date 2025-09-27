Kabarett & Comedy
Bodo Wartke: Wunderpunkt
Sprachwitz, Reime und Klavierspiel - das und vieles mehr verspricht Bodo Wartke.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2025
- 20:15 - 21:00 Uhr
Bodo Wartke begeistert mit seinem Klavierkabarettprogramm "Wunderpunkt" als virtuoser Musiker, Sprachakrobat und Entertainer. Zwischen Humor, Tiefgang und Gesellschaftskritik verbindet er Lyrik, Pop und Kabarett – stets spielerisch, poetisch und klug.
Ein Wunderpunkt voller Leichtigkeit, den er mit nach Mainz in das 3sat-Zelt bringt.