Sängerin Lea

3satFestival: LEA

LEA begeistert beim 3satFestival mit emotionalem Indie-Pop, tiefgründigen Texten und einer Stimme, die berührt. Ein Highlight für Musikliebhaber.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
11.10.2025
20:15 - 21:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

3satFestival 2023

3satfestival Musik

Eine Stimme, die Herzen berührt und Geschichten erzählt. LEA bereichert mit ihrer einzigartigen Stimme und ihren tiefgründigen Texten seit mehreren Jahren die deutsche Musiklandschaft. Sie hat sich durch ihre authentische Art und ihre emotionale Musik eine treue Fanbase aufgebaut.

Millionenpublikum, Goldene Schallplatten und Streaming-Rekorde

2007 lädt Lea-Marie Becker als 15-jährige Schülerin ihr erstes Video hoch. Ihre Freunde filmen ihre Klassenkameradin singend am Klavier und LEA stellt die Aufnahme ins Netz. Ihr Clip mit dem Titel "Wo ist die Liebe hin" wird in der Folge fast drei Millionen Mal geklickt.

LEA schreibt früh eigene Texte und Melodien. Nach dem Abitur lebt sie kurze Zeit in Argentinien und studiert anschließend in Deutschland. In Berlin arbeitet sie dann an ihrem Debütalbum und unterstützt Mark Forster als Backgroundsängerin. 2020 nimmt LEA neben Jan Plewka, MoTrip, Nico Santos, Max Giesinger und Ilse DeLange an "Sing Meinen Song" teil.

Nach dem Album "Treppenhaus" hat sie sich in der Charts-Liga der deutschsprachigen Welle von Pop-Songwritern mit Schlager-Touch etabliert. Eine riesige Reichweite erzielt dann das Duett "Drei Uhr Nachts" mit Mark Forster.

LEA kreiert neue Soundwelt

Kreativität entsteht bei LEA aus einer Art natürlicher Gelassenheit. Sie mag es, wenn Dinge einfach passieren und unperfekte Platten machen ihr keine Angst. Im Gegenteil: Für LEA sind sie spannende Zeitdokumente.

2016 veröffentlichte sie ihr erstes Album "Vakuum". Ihre Single "Leiser" wurde zur Radio-Hymne und bescherte ihr die erste goldene Schallplatte. Diese Leichtigkeit half ihr, ihre ganz eigene Soundwelt zu finden.

LEA live – ein emotionales Erlebnis, auch mit Größen der Musikszene

Sie sagt: "Wenn ich Songs schreibe, möchte ich sie möglichst schnell teilen. Ich bin immer dafür, ein Album nicht liegen zu lassen, auch wenn nicht alles 100 Prozent perfekt ist. Für mich ist das eine Momentaufnahme, ein Mitschnitt der eigenen Entwicklung. Ich kann Songs sehr gut gehen lassen, wenn die Essenz stimmt – und Musik ist ja sowieso ständig im Wandel, immer im Fluss."

Zeitweise ist LEA die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland. Allein auf Spotify erreicht sie über 272 Mio. Streams. Sie absolviert eine ausverkaufte Open Air Tour und geht außergewöhnliche Kollaborationen z.B. mit Herbert Grönemeyer, Michael Patrick Kelly oder Wincent Weiss ein. Nach Touren durch Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 10 Gold- und Platin Awards später macht sie Halt beim 3satFestival.

  • 3satFestival, Mainz, 2025
  • Erstausstrahlung
