Kabarettist steht in der Mitte des Bildes und breitet seine Arme seitlich aus. Die Bühne ist rot beleuchtet und es sind Rosen auf der Vidiwall abgebildet. Florian Schroeder trägt einen beigen Anzug.

Kabarett & Comedy

Florian Schroeder: Endlich glücklich

Florian Schroeder weiß nicht mehr, wo er steht – und genau das macht ihn glücklich.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
21.09.2025
20:15 - 21:00 Uhr

Mehr

Das Bild zeigt das Logo des 3satFestival 2019

3satFestival

In "Endlich glücklich" zeigt Schroeder auf der 3sat-Bühne, wie man in zwei Stunden zum Glück findet – gemeinsam und ehrlich.

Doch wie lange hält Glück an?

Und was kommt danach?

Schroeder hat Antworten.

Eine Show für alle, die noch hoffen, zweifeln oder einfach lachen wollen.

