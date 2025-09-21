Kabarett & Comedy
Florian Schroeder: Endlich glücklich
Florian Schroeder weiß nicht mehr, wo er steht – und genau das macht ihn glücklich.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 21.09.2025
- 20:15 - 21:00 Uhr
In "Endlich glücklich" zeigt Schroeder auf der 3sat-Bühne, wie man in zwei Stunden zum Glück findet – gemeinsam und ehrlich.
Doch wie lange hält Glück an?
Und was kommt danach?
Schroeder hat Antworten.
Eine Show für alle, die noch hoffen, zweifeln oder einfach lachen wollen.