Kultur
3satFestival: Sophia
Sophia begeistert beim 3satFestival mit emotionalem Pop. Ihre Songs wie "Niemals allein" berühren und sind Stimme einer ganzen Generation.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 11.10.2025
- 21:15 - 22:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Sophia ist eine vielseitige und ausdrucksstarke Pop-Poetin. Trotz ihres noch jungen Alters zeugen ihre Texte von erstaunlicher Tiefe und Reife. Lieder, die unter die Haut gehen und ohne Umwege mitten in unsere Herzen treffen. Ihre Songs berühren und sind längst zu Lieblingsliedern einer ganzen Generation avanciert – ganz gleich, ob "An alle da draußen" oder "Sternschnuppen fallen".
Von der Goldschmiedin zur Pop-Poetin
Obwohl Sophia sich bereits als junger Teenager der Musik zuwendet, braucht es den Umweg über ein Studium im Designmanagement und eine klassische Ausbildung zur Goldschmiedin, ehe sie sich zu 100 Prozent für ihre große Liebe und Leidenschaft – die Musik – entscheidet.
2021 erscheint das Video zu ihrer allerersten Single "Niemals allein". Im darauffolgenden Jahr gewinnt Sophia die "Goldene Henne" als "Aufsteigerin des Jahres". Ihr Debüt-Album "Niemals Allein“ hat bis heute rund 150 Millionen Streams angesammelt und mit ihrem zweiten Album "Wenn es sich gut anfühlt" schafft sie es direkt auf Platz 4 der Albumcharts.
Gefühle als Quelle für authentisches Songwriting
Grundlage ihres berührenden und authentischen Songwritings ist ihr großer Fundus an selbst durchlebten Gefühlen: Himmelhohe Glücksgefühle, Selbstzweifel, Ängste und Sorgen – all das ist Sophia nicht fremd, doch sie hat die Erfahrungen genutzt, um daran zu wachsen.
Sophia ist mutig, leidenschaftlich, kraftvoll, mitreißend. Sie ist aber auch nachdenklich, sanft, gefühlvoll und manchmal einfach nur verträumt und melancholisch. Auf ihren Touren beweist Sophia, dass sie auch live überzeugen kann, so wie beim 3saFestival in diesem Jahr.
Info
- 3satFestival, Mainz, 2025
- Erstausstrahlung