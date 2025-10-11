Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. 3satfestival Musik
  4. Sophia – Pop mit Gefühl und Tiefgang
Sängerin Sophia und Band

Kultur

3satFestival: Sophia

Sophia begeistert beim 3satFestival mit emotionalem Pop. Ihre Songs wie "Niemals allein" berühren und sind Stimme einer ganzen Generation.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
11.10.2025
21:15 - 22:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

3satFestival 2023

3satfestival Musik

Sophia ist eine vielseitige und ausdrucksstarke Pop-Poetin. Trotz ihres noch jungen Alters zeugen ihre Texte von erstaunlicher Tiefe und Reife. Lieder, die unter die Haut gehen und ohne Umwege mitten in unsere Herzen treffen. Ihre Songs berühren und sind längst zu Lieblingsliedern einer ganzen Generation avanciert – ganz gleich, ob "An alle da draußen" oder "Sternschnuppen fallen".

Von der Goldschmiedin zur Pop-Poetin

Obwohl Sophia sich bereits als junger Teenager der Musik zuwendet, braucht es den Umweg über ein Studium im Designmanagement und eine klassische Ausbildung zur Goldschmiedin, ehe sie sich zu 100 Prozent für ihre große Liebe und Leidenschaft – die Musik – entscheidet.

2021 erscheint das Video zu ihrer allerersten Single "Niemals allein". Im darauffolgenden Jahr gewinnt Sophia die "Goldene Henne" als "Aufsteigerin des Jahres". Ihr Debüt-Album "Niemals Allein“ hat bis heute rund 150 Millionen Streams angesammelt und mit ihrem zweiten Album "Wenn es sich gut anfühlt" schafft sie es direkt auf Platz 4 der Albumcharts.

Gefühle als Quelle für authentisches Songwriting

Grundlage ihres berührenden und authentischen Songwritings ist ihr großer Fundus an selbst durchlebten Gefühlen: Himmelhohe Glücksgefühle, Selbstzweifel, Ängste und Sorgen – all das ist Sophia nicht fremd, doch sie hat die Erfahrungen genutzt, um daran zu wachsen.

Sophia ist mutig, leidenschaftlich, kraftvoll, mitreißend. Sie ist aber auch nachdenklich, sanft, gefühlvoll und manchmal einfach nur verträumt und melancholisch. Auf ihren Touren beweist Sophia, dass sie auch live überzeugen kann, so wie beim 3saFestival in diesem Jahr.

Info

  • 3satFestival, Mainz, 2025
  • Erstausstrahlung
Sängerin Lea
Kultur -

LEA live beim 3satFestival erleben

LEA bringt melancholischen Indie-Pop mit Herz auf die Bühne des 3satFestivals. Ihre Stimme und Texte berühren – ein musikalisches Erlebnis voller Emotionen und Authentizität.

Sendungsbereich:
3satfestival Musik

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.