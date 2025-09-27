Hauptnavigation

Sebastian23 steht in der Mitte des Bildes. Seine linke Hand streckt er mit der Handinnenfläche nach oben vor sich aus. In der rechten Hand hält er ein Mikrofon. Er trägt einen grünen Pullover und eine Mütze.

Kabarett & Comedy

Sebastian 23: Die schönsten Untergänge der Welt

In seinen Programmen kombiniert er Sprachwitz, Gesellschaftskritik und Optimismus – in "Die schönsten Untergänge der Welt" sein bestes Gegenmittel zur Weltuntergangspanik.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
27.09.2025
22:00 - 22:30 Uhr

In "Die schönsten Untergänge der Welt" rechnet Sebastian 23 satirisch mit gängigen Untergangsszenarien ab und stellt ihnen seine narrativen Utopien entgegen – mit Humor, Herz und Hoffnung.

