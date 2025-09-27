Kabarett & Comedy
Sebastian 23: Die schönsten Untergänge der Welt
In seinen Programmen kombiniert er Sprachwitz, Gesellschaftskritik und Optimismus – in "Die schönsten Untergänge der Welt" sein bestes Gegenmittel zur Weltuntergangspanik.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2025
- 22:00 - 22:30 Uhr
In "Die schönsten Untergänge der Welt" rechnet Sebastian 23 satirisch mit gängigen Untergangsszenarien ab und stellt ihnen seine narrativen Utopien entgegen – mit Humor, Herz und Hoffnung.