Nikita Miller: Es war einmal im Nirgendwo

Nikita Miller gräbt in seiner eigenen Geschichte, erzählt vom Leben zwischen Butterbrot und Pierogi, vom Gymnasium-Rauswurf weil "zu russisch" und verbindet diese Anekdoten in seinem Programm mit Humor und poetischer Präzision zu einer Spiegelung unserer Gegenwart.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
27.09.2025
21:00 - 21:30 Uhr

3satFestival

Nikita Miller wurde in der UdSSR geboren und wuchs in Stuttgart auf. Bis er Comedian wurde, durchlief er einige berufliche Stationen: Nach dem abgebrochenen Informatikstudium schnupperte er in den Arbeitsalltag eines Telemarketers, Umzugshelfers, Türstehers, Bandarbeiters, Kampfsportlers und verkaufte Schmuck aus dem Kofferraum.

Nach dem Besuch einer Comedy-Show stand er zwei Wochen später selbst das erste Mal auf der Bühne.

Seitdem sitzt er bei seinen Shows und erzählt: Geschichten, die nicht von Pointe zu Pointe rasen – sondern Kraft und Tiefe entwickeln.

Sein Stil: ehrliche Erzählung, Alltagssatire mit Gefühl.

Das macht "Es war einmal im Nirgendwo" so besonders.

