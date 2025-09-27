Kabarett & Comedy
Nikita Miller: Es war einmal im Nirgendwo
Nikita Miller gräbt in seiner eigenen Geschichte, erzählt vom Leben zwischen Butterbrot und Pierogi, vom Gymnasium-Rauswurf weil "zu russisch" und verbindet diese Anekdoten in seinem Programm mit Humor und poetischer Präzision zu einer Spiegelung unserer Gegenwart.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2025
- 21:00 - 21:30 Uhr
Nikita Miller wurde in der UdSSR geboren und wuchs in Stuttgart auf. Bis er Comedian wurde, durchlief er einige berufliche Stationen: Nach dem abgebrochenen Informatikstudium schnupperte er in den Arbeitsalltag eines Telemarketers, Umzugshelfers, Türstehers, Bandarbeiters, Kampfsportlers und verkaufte Schmuck aus dem Kofferraum.
Nach dem Besuch einer Comedy-Show stand er zwei Wochen später selbst das erste Mal auf der Bühne.
Seitdem sitzt er bei seinen Shows und erzählt: Geschichten, die nicht von Pointe zu Pointe rasen – sondern Kraft und Tiefe entwickeln.
Sein Stil: ehrliche Erzählung, Alltagssatire mit Gefühl.
Das macht "Es war einmal im Nirgendwo" so besonders.