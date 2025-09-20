Kabarett & Comedy
Malarina: Trophäenraub
Malarina bringt jede Menge Witz, Charme und einen scharfen Blick auf gesellschaftliche Machtverhältnisse.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.09.2027
Als bürgerliche Pseudo-Feministin sucht sie ihren Vorteil – mit Klugheit und Eleganz.
Also begibt sich die in Österreich lebende, selbst ernannte Trophäenfrau auf Partnersuche – und datet sich quer durch die Geschichte.
All das und mehr präsentiert Malarina auf der 3sat-Bühne.