Malarina: Trophäenraub

Malarina bringt jede Menge Witz, Charme und einen scharfen Blick auf gesellschaftliche Machtverhältnisse.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.09.2027

Als bürgerliche Pseudo-Feministin sucht sie ihren Vorteil – mit Klugheit und Eleganz.

Also begibt sich die in Österreich lebende, selbst ernannte Trophäenfrau auf Partnersuche – und datet sich quer durch die Geschichte.

All das und mehr präsentiert Malarina auf der 3sat-Bühne.

