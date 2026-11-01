Film
Ab Freitag 18 Uhr können Sie abstimmen!
Sie können vom 20. November, 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter wählen. Über den QR-Code kommen Sie direkt zur Abstimmung.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 26.11.2026
Wählen Sie Ihren Lieblingsfilm!
Sie können vom 20. November ab 18.00 Uhr, bis zum 26. November, 18.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.
Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über den QR-Code.
Viel Vergnügen und auch viel Erfolg.
Den Gewinner:innen winken Preise:
- 1x2 Tickets zur Verleihung des Grimme-Preis 2026 inkl. Reise und einer Übernachtung
- 10 3sat-Überraschungspakete